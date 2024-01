La televisión pública suiza no emitirá producciones protagonizadas por Depardieu

Gerard Depardieu ahora cancelado en Suiza / Foto: Archivo.

La televisión pública suiza RTS excluirá todas las producciones en las que el actor francéshaya tenido un rol protagónico, luego de las nuevas denuncias sobre abusos sexuales que recayeron sobre el intérprete de "Dantón".explicó Marco Ferrara, vocero del medio citado por el diario Liberation., agregó el vocero del medio.Depardieu en 2021 fue investigado por primera vez por un hecho de abuso sexual y desde entonces fue acusado por más de una decena de mujeres. De hecho,,, que aseguró a la Justicia haber sido víctima del actor en 1995, durante una entrevista con motivo del estreno del filme "Le colonel Chabert".La periodista comentó queLa denuncia de Baza llegó unos días después de que una de las supuestas víctimas de Depardieu,, se quitase la vida el 7 de diciembre último, coincidente con la fecha en que la señal pública France 2 transmitió un programa de investigación sobre el artista y las acusaciones de violencia sexual que acumula en su contra.Como consecuencia de la sumatoria de acusaciones,Este mes, además, se ha conocido un video de 2018 en el que se lo escucha a Depardieu hacer comentarios obscenos hacia las mujeres, motivo por el cualPor otro lado, en reacción a esta explosión, la familia de Depardieu, en particular su hija Julie y su ex esposa Elisabeth, denunciaron en el periódico Bolloré "una manipulación monstruosa" y una "ira colectiva" contra el actor., criticó la familia en una columna publicada en Le Journal du Dimanche.Al respecto, la familia reconoce en la columna periodística que estaban "conmocionados" por sus palabras y añaden que "a menudo" les sorprenden los testimonios que el actor realiza.Sin embargo, lamentan que el documental haya optado por reducir al actor al papel de "idiota", que es el que menos les gusta. "Grosero, descarado, pesado a veces, ¡pero no violento!", asevera la familia, que critica que "sus excesos" y su "libertad de palabra" era lo que gustaba sobre Depardieu.La justicia imputó en diciembre de 2020 a Depardieu, de 74 años, por violaciones y agresiones sexuales a la actriz. Desde entonces, una decena de mujeres lo acusaron en la prensa de violencia sexual, entre ellas la actriz