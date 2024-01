Hallaron a una joven muerta en Río Gallegos: investigan si fue un suicidio o un femicidio

Foto: Eugenia Neme.

Una joven de 27 años fue encontrada muerta y colgada en su departamento de la ciudad santacruceña de Río Gallegos y la Policía intentaba determinar si se trató de un suicidio o si fue víctima de un femicidio, informaron fuentes de la investigación.Por el hecho,, en calidad de comunicado, hasta tanto el juez interviniente resuelva su situación.La víctima, identificada como Yosselin Hernández, madre de una niña de 8 años, fue hallada muerta el sábado pasado por la noche en el departamento que alquilaba desde hacía aproximadamente un año, luego de que familiares acudieron al lugar porque no atendía las llamadas.Los investigadores, de acuerdo con las cámaras y los mensajes, suponen que la muerte pudo haberse producido el sábado al mediodía; aunque encontraron el cuerpo recién a la noche.Si bien en principio se comenzó a investigar un presunto suicidio, familiares de la joven, que trabajaba en una panadería y que además limpiaba casas, sostienen que se trató de un femicidio, ya que"Estaba toda marcada, pobrecita, fui la primera que la vio", dijo su abuela Télam, mientras que su tío Brian Hernández contó que ya habían “hecho cuatro denuncias por maltrato físico hacia ella y la Justicia no hizo nada".El hombre luego contó: "Después de haberla encontrado muerta en su casa, pudimos contactarnos con un vecino que tiene un comercio enfrente y es amigo de la familia."."Fue la última persona que la vio; y después de ver la casa como estaba, con el celular apagado o no sé si lo rompieron o qué porque no pudimos prenderlo, lo entregamos a la Policía", dijo acongojado el docente.Otra vecina dijo que tenía mensajes donde YosselinHernández le decía que "había llegado 'Cachu', así le decían a este maldito (Haro)", y que esté atenta y que iba a tener las cortinas abiertas "para que pueda ver todo"."Después, las cortinas estaban cerradas. Vinieron mis sobrinas y como no les abrió la puerta, se encuentran con lo peor: mi sobrina muerta, golpeada, rasguñada y con una sábana colgando en la escalera" recordó Hernández entre lágrimas.El hombre también relató que luego de las cuatro denuncias realizadas por la joven y su familia, la última presentada hace un mes, hicieron una protesta frente a la casa del sospechoso y la Policía los “echó”.insistió el hombre.En ese sentido, añadió: "Y así terminó todo esto; porque habíamos dicho que así iba a terminar si no hacían nada desde la Justicia."."Él la enfermaba; y ella fingía todo porque tenía miedo de contar lo que pasaba", concluyó el tío de la víctima.Mientras que amigas y vecinos de la joven aseguraron a ésta agencia que "estaba llena de planes, contenta porque había quedado efectiva en la panadería y pensando en estas vacaciones. No tenía perfil de quererse matar, menos por su hijita".En tanto, fuentes de la investigación informaron a Télam que el sábado a la tarde, luego de laal cadáver, el sospechoso Haro fue conducido a la comisaría 4ta. de esta capital, en carácter de comunicado, y que los uniformados cumplirán el plazo para entregar toda la información recabada al juez el próximo miércoles.Por otro lado,por Yosselin Hernández; y, con distintos sectores, están haciendo una convocatoria a una manifestación.A su vez, la hija de Hernández y Haro permanecía con su familia materna, y