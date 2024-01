Israel alertó que la guerra con Hamas seguirá "a lo largo" de 2024

El portavoz del ejército anunció un "combate prolongado", con ataques a la Franja de Gaza y lanzamientos de cohetes contra Tel Aviv. Foto: AFP

Israel alertó este lunes que la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas continuará "a lo largo" de 2024 después de una víspera de Año Nuevo marcada por incesantes ataques a la Franja de Gaza y lanzamientos de cohetes contra Tel Aviv.anunció en las últimas horas a las tropas que algunos reservistas harían una pausa para prepararse para "combates prolongados"., señaló.Las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza dejaron 21.978 muertos,, según las cifras publicadas este por el Gobierno de Hamas en el enclave.Estas operaciones se lanzaron en represalia por un ataque de escala sin precedentes de milicianos de ese movimiento palestino, en el que unas 1.200 personas murieron y alrededor de 240 fueron secuestradas, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.Un corresponsal de la agencia de noticias AFP reportó disparos de artillería y ataques aéreos contra las ciudades de Rafah, en la frontera con Egipto, y Khan Yunis, también en el sur del enclave, durante la víspera de Año Nuevo.como consecuencia de los ataques en toda la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas.En tanto,y varias partes de Israel las sirenas de alerta sonaron al comenzar 2024: los sistemas de defensa interceptaron cohetes en el cielo, llevando a algunas de las personas que estaban celebrando el inicio del año a correr en busca de protección.Según la prensa,algunos de ellos cayeron en áreas no habitadas y otros fueron interceptados por el sistema Cúpula de Hierro, sin causar heridos ni daños materiales.Las brigadas Ezzedin Al Qasam, brazo armado de Hamas, reivindicaron el ataque con cohetes M90 efectuado en "respuesta a la masacre de civiles" perpetrada por Israel.que se disponía a lanzar aviones no tripulados contra el norte del país."Un avión de la Fuerza Aérea atacó a la célula antes de que pudiera llevar a cabo el lanzamiento, y destruyó el avión que estaban utilizando", indicó el Ejército en un comunicado citado por el medio local Times of Israel.La fuerza también anunció este lunes la muerte de un comandante de la fuerza de élite de Hamas, la división Nujba, durante un ataque aéreo nocturno en el centro de la Franja de Gaza.El comandante fue identificado como Adel Msama e Israel lo considera el líder del ataque del 7 de octubre contra el kibutz de Kisufim, consignó la agencia de noticias Europa Press., pidió este lunes que los colonos judíos regresen a Gaza tras la guerra en curso y que se "anime" a la población palestina a emigrar, un día después de que otro funcionario de extrema derecha hiciera un llamamiento similar."Promover una solución que fomente la emigración de los habitantes de Gaza es necesario. Es una solución correcta, justa, moral y humana", dijo Ben Gvir en una reunión del partido, según comentarios que él mismo compartió en las redes sociales."Hago un llamamiento al Primer Ministro y al ministro de Relaciones Exteriores, esta es una oportunidad para desarrollar un proyecto que fomente la emigración de los habitantes de Gaza a otros países del mundo", añadió e líder del partido de extrema derecha Fuerza Judía., también abogó el pasado domingo por el regreso de los colonos judíos a Gaza y la emigración de su población palestina.Además dede la población ha sido desplazada y la situación humanitaria es crítica, la tensión continúa en la Cisjordania ocupada, donde el número de arrestados por parte de las fuerzas israelíes desde el estallido de la guerra se elevó a 4.910, de acuerdo a fuentes palestinas, que denunciaron 32 detenciones en las últimas horas.En un contexto de escalada regional, también se avizora un crecimiento de la violencia en el mar Rojo, una importante ruta comercial que es escenario de ataques de los hutíes de Yemen sobre barcos mercantes que obligaron a las compañías navieras a suspender la navegación en el área.ingresó al mar Rojo, informó este lunes la agencia de noticias Tasnim, sin precisar si su presencia está relacionada con esta situación.En esa vía fluvial ya está en operaciones un grupo de trabajo naval multinacional encabezado por Estados Unidos para repeler los misiles y drones de los hutíes, aliados de Irán y que afirman que realizan los ataques en solidaridad con los palestinos en la Franja de Gaza.Estados Unidos ya acusó aen los ataques hutíes, pero las autoridades del país islámico niegan las acusaciones y afirman que los rebeldes actúan por su cuenta.En tanto, mediadores internacionales continúan los esfuerzos por alcanzar una nueva pausa en la guerra.Una delegación de Hamas visitó, y el fin de la guerra, indicaron fuentes cercanas al grupo.Sus aliados de la Yihad Islámica dijeron el sábado que las facciones palestinas están "en proceso" de evaluar la propuesta y responderán próximamente.