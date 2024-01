El Nobel de la Paz Muhammad Yunus fue condenado a seis meses de prisión en Bangladesh

Muhammad Yunus, premio Nobel de la Páz. Foto: AFP

El premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus fue condenado a seis meses de prisión en Bangladesh al ser declarado culpable de infringir la legislación laboral, en un fallo que sus partidarios y organizaciones de derechos humanos señalan que está motivado políticamente., declaró a la agencia de noticias AFP el fiscal Khurshid Alam Khan y precisó que los cuatro fueron puestos en libertad bajo fianza a la espera del resultado de su apelación.Grameen Telecom es una organización sin fines de lucro que permite a las personas con menos recursos de las zonas rurales poseer un teléfono celular y además promueve programas para generar ingresos a través de esos dispositivos.A Yunus, de 83 años,, Sheikh Hasina, lo acusa de "chupar la sangre" a los pobres."Estamos siendo castigados por el crimen que no cometimos", dijo Yunus a los medios internacionales en su primera reacción al abandonar el complejo judicial."El Estado no pudo probar nada. Presentamos 109 contradicciones. Si hay una contradicción, incluso un acusado de asesinato es liberado", dijo su abogado, Abdullah Al Mamun, acompañado por Yunus."Como ciudadana de Bangladesh, en el primer día de 2024, estoy conmocionada y aterrorizada al ver lo que está sucediendo con el Estado de derecho en este país", dijo a los medios la relatora especial de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, que estuvo presente en el juicio, y calificó el veredicto como una "parodia de la justicia"."El Tribunal Laboral ha sido utilizado como arma contra un premio Nobel de la Paz mientras las leyes laborales se violan de la manera más severa todos los días, en cada fábrica e incluso en las calles de la violencia, y el Gobierno no hace nada", agregó.Los cuatro condenados estaban acusados de violar las leyes laborales por no crear un fondo de asistencia a los trabajadores en la compañía.En agosto, 160 personalidades mundiales, entre ellas el expresidente estadounidense Barack Obama y el ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon, publicaron una carta conjunta en la que denunciaban el "continuo acoso judicial" a Yunus.Los firmantes, entre los que se encontraban más de 100 galardonados con el Nobel, aseguraron temer por "su seguridad y libertad".La premier Hasina, que se presenta a la reelección en las elecciones legislativas de este mes, realizó duros ataques verbales contra el Nobel de la Paz 2006, considerado como un potencial rival político debido a su creciente popularidad.