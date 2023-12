Aseguran que la obediencia debida de la "Ley ómnibus" no afecta juicios de lesa humanidad

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas y anuladas en 2003, lo que posibilitó la apertura de los procesos de lesa humanidad por crímenes perpetrados durante el terrorismo de Estado / Foto: Romàn Von Eckstein .

"Si sancionan esta norma, en lo referido a la obediencia debida, por efecto de la aplicación de la ley penal más benigna, se terminaran todos los juicios de lesa humanidad" Aníbal Fernández

"En la actualidad, los jueces no consideran este precepto como un causal de justificación o atenuante a la hora de procesar los delitos de lesa humanidad. Es falso que este proyecto de Milei traiga alguna novedad" Pablo Llonto

La ley de Obediencia Debida

El aval del "gatillo fácil"

"Eso sí es nuevo, y se nota que por detrás se encuentra la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pretende de esa forma dar respaldo a las fuerzas policiales ante los casos de violencia institucional" Pablo Llonto

"Sólo se podrían terminar con ellos si hay una ley aprobada por el Congreso que establezca, por ejemplo, un criterio como el del 2×1, que intentó establecer la Corte Suprema en 2017, o algo por el estilo Daniel Valmaggia

La posibilidad de que no sigan su curso los juicios de lesa humanidad por la aplicación de la ley penal más benigna para los genocidas fue uno de los temas que instaló la semana última el exministro de Seguridad, quien sostuvo que de aprobarse el proyecto de ley ómnibus quedaría abierta esa ventana, aunque abogados especializados y referentes deldescartaron de plano ese escenario al considerar que "no hay nada novedoso" en la iniciativa del mandatario.Fernández había señalado en sus redes sociales que "si sancionan esta norma, en lo referido a la obediencia debida, por efecto de la aplicación de la ley penal más benigna, se terminaran todos los juicios de lesa humanidad".El exfuncionario publicó en esa oportunidad la sección III del proyecto de ley ómnibus titulado "Legítima defensa", en la que se propone sustituir el artículo 344 del Código Penal y establecer como no punible el hecho de obrar "en virtud de la obediencia debida", según el inciso 5 del artículo 34 del texto., al recordar que la figura de "obediencia debida ya figuraba en el Código Penal"."También estuvo vigente durante algún tiempo la Ley de Obediencia Debida que fue sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín y derogada en 2003. Pero en la actualidad, los jueces no consideran este precepto como un causal de justificación o atenuante a la hora de procesar los delitos de lesa humanidad. Es falso que este proyecto de Milei traiga alguna novedad", señaló el letrado, que representa a víctimas y familiares en querellas que se siguen en los juicios por los crímenes que se cometieron durante el terrorismo de Estado.La obediencia debida es concepto de la tradición castrense por la cual los subordinados se limitan a seguir las órdenes emanadas de la superioridad de una fuerza armada o de seguridad como parte de una estructura jerárquica.La Ley de Obediencia Debida fue, y estableció una presunción "iuris et de iure" (es decir, que no admitía prueba en contrario) de que losEsa norma,, lo que posibilitó laLlonto explicó quedel proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso "sí"."Eso sí es nuevo, y se nota que por detrás se encuentra la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pretende de esa forma dar respaldo a las fuerzas policiales ante los casos de violencia institucional", subrayó.En este sentido, el inciso IV del proyecto destaca que no será punible "el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo, en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".En tanto, el abogado penalista, quien además fue, coincidió con Llonto al afirmar que el proyecto de ley ómnibus "no podría paralizar la continuidad de los juicios de lesa humanidad"."Sólo se podrían terminar con ellos si hay una ley aprobada por el Congreso que establezca, por ejemplo, un criterio como el del 2×1, que intentó establecer la Corte Suprema en 2017, o algo por el estilo. En este punto hay que recordar que la aplicación de ese cómputo obtuvo un amplio rechazo de la sociedad y motivó que el máximo tribunal lo dejara sin efecto", manifestó.Además,, por lo cual no son de aplicación ni permiten justificativo alguno".En este punto, el letrado remarcó también que esa ley de derogación "fue declarada constitucional y ratificada por la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia por todos los tribunales inferiores".Del mismo modo,, manifestó queEn la larga trayectoria que lleva el organismo como querellante en este tipo de procesos, Hourcade reseñó que, por lo cual la legislación propuesta por Milei "por ahora no afecta a los juicios de lesa humanidad"."Si bien la obediencia debida es algo que muchos acusados plantearon en distintos momentos y en distintos tiempos, no han tenido recepción en los diferentes tribunales e instancias revisoras en los que fueron esgrimidos", recordó la letrada.No obstante, al igual que Llonto, la abogada observó también que "la normativa de Milei plantea reformas que son regresivas para todo lo que tiene que ver con la actuación policial".