Dirigentes de todo el arco político enviaron sus saludos por Año Nuevo

El saludo del Presidente. /Foto: Captura video.

Feliz año y mucha paz para todos.

Trabajaremos incansablemente al servicio de la gente para que el 2024 sea recordado como un año de inflexión en nuestra historia. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 31, 2023

Feliz año y mucha paz para todos.

Trabajaremos incansablemente al servicio de la gente para que el 2024 sea recordado como un año de inflexión en nuestra historia. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 31, 2023

Feliz año y mucha paz para todos.

Trabajaremos incansablemente al servicio de la gente para que el 2024 sea recordado como un año de inflexión en nuestra historia. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 31, 2023

Mis mejores deseos en este fin de año. Que el 2024 nos encuentre unidos para afrontar los grandes desafíos que nos esperan y continuar defendiendo los derechos y sueños del pueblo bonaerense.



¡Felicidades! ✨ — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 31, 2023

Mis mejores deseos en este fin de año. Que el 2024 nos encuentre unidos para afrontar los grandes desafíos que nos esperan y continuar defendiendo los derechos y sueños del pueblo bonaerense.



¡Felicidades! ✨ — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 31, 2023

Somos un pueblo trabajador con coraje, con fuerza y que no se resigna.

.

Podemos soñar en un futuro mejor.

Podemos recuperar nuestra identidad.

Mantengamos la fe y la esperanza, porque dentro de muy poco, volveremos a sentir el ORGULLO DE SER CHAQUEÑOS! Feliz 2024! pic.twitter.com/NVre73uL6s — Leandro Zdero (@LeandroZdero) December 31, 2023

Quiero desearles a todos los riojanos y riojanas un 2024 lleno de paz y amor; que la solidaridad sea nuestro camino hacia una Rioja mejor ¡Feliz año nuevo! ✨️ pic.twitter.com/cZjkitpVML — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) December 31, 2023

¡Feliz año nuevo para todas y todos! ❤️



Empezamos este 2024 con un nuevo desafío, defender lo logrado y trabajar por más oportunidades, derechos y unidad.



Les deseamos a todas y todos los bonaerenses un buen inicio de año entre seres queridos. pic.twitter.com/0xsAtvlid8 — Verónica Magario (@magariovero) December 31, 2023

El 2023 me marco para toda la vida, cumpli un sueño, el agradecimiento es inmenso.



En el 2024 tenemos un gran desafio, porque Argentina se desperto.



Que la libertad siga avanzando y nos siga acompañando.



FELIZ AÑO!!! — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) December 31, 2023

No puedo decir "FELIZ AÑO NUEVO".



Comienza nuestra tarea de lograr la unidad y luchar por todos los que no tienen cómo defenderse en una Argentina desigual.



"Hay luz al final del túnel", dijo ayer Milei. Y es así, si sos rubio, ojos celeste, de clase alta y vivís en CABA... — José Luis Gioja (@joseluisgioja) December 31, 2023

Feliz año nuevo 2024 para todos los argentinos. pic.twitter.com/JlM6WpTYwl — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) December 31, 2023

Sin dudas, el 2024 será un año desafiante. Pero será también un año en que todos los argentinos comenzaremos con un mismo deseo: Vivir en una Argentina próspera y de paz. Juntos y unidos, podemos hacerlo realidad. ¡Feliz Año! pic.twitter.com/d53gIfbMcz — maxi ferraro (@Maxiferraro) December 31, 2023

MENSAJE DE FIN DE AÑO DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN



“Este puede ser el año en el que dejemos atrás el modelo colectivista que nos hizo pobres y abracemos nuevamente el modelo de la libertad que nos hizo el país más rico del mundo”. pic.twitter.com/qaw9QUq62g — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 31, 2023

Gobernadores, diputados y dirigentes de todo el arco político enviaron este domingo sus saludos por Año Nuevo yEl ministro de Economía,deseó un "feliz año y mucha paz para todos" en su cuenta de la red social X y llamó aEl Ministerio de Seguridad, a cargo de, saludó ay agradeció por el cuidado que brindan "desde cada rincón de nuestra inmensa geografía"., agregó.Por su parte,y pidió seguir "avanzando hacia todo aquello que soñamos" en el año próximo.El gobernador de Chaco,con fuerza y que no se resigna" y llamó a "soñar en un futuro mejor" y "recuperar nuestra identidad".También pidió mantener "la fe y la esperanza" porque, dijo, "dentro de muy poco volveremos a sentir el orgullo de ser chaqueños".Ely bregó por que "la solidaridad sea el camino" hacia una provincia "mejor"."Estamos en la culminación de este año que fue difícil pero positivo. Y el comienzo de un nuevo año que tenemos que, entre todos juntos, con mucho amor, con mucho cariño pero con mucha esperanza, lucharla para que podamos seguir adelante todas y todos", agregó en un video que acompaño su publicación.También la, deseó un "feliz año nuevo para todas y todos" y l"El 2023 me marcó para toda la vida, cumplí un sueño, el agradecimiento es inmenso. En el 2024 tenemos un gran desafío, porque Argentina se despertó.En contraposición, el exgobernador de San Juanmanifestó que "no puede decir 'Feliz año nuevo'" y le señaló a la militancia queAl parafrasear una declaración donde Milei aseguraba que en Argentina "hay luz al final del túnel", Gioja dijo que "es así si sos rubio, de ojos celestes, de clase alta y vivís en la ciudad de Buenos Aires"."Aún Milei no ha dicho cómo sus medidas harán crecer el país. Los países que aplicaron sus ideas tienen la mayor desigualdad del mundo", advirtió y pidió que el 2024 "traiga reflexión para saber de qué lado querés estar".Además,e, pero será también un año en que todos los argentinos comenzaremos con un mismo deseo: vivir en una Argentina próspera y de paz. Juntos y unidos podemos hacerlo realidad", postuló. donde extendió sus saludos a la población y manifestó que Dios "bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen"."Deseo para este nuevo año que la dirigencia política abandone las anteojeras ideológicas e intereses personales y esté a la altura de las circunstancias para avanzar rápidamente en los cambios que el país necesita", expresó Milei en ese video, difundido por canales oficiales.