El gran año del rugby argentino: cuarto puesto en el Mundial y la gloria del Seven

Los Pumas alcanzaron la semifinal, confirmando la superioridad de los equipos del hemisferio sur. (Foto AFP)

El año del Mundial

En la reciente final de la etapa sudafricana, los Pumas 7s aplastaron a Australia por 45 a 12. (@lospumas7arg)

El apertura Santiago Carreras, el pilar Eduardo Bello y el fullback Lucio Cinti, junto a Creevy, Moroni y González, fueron los jugadores con más presencias (11), en tanto que Boffelli el mayor anotador (89 puntos), y el wing Mateo Carreras quien firmó más tries (6)

Los Pumas 7s, en la cima

En la semifinal ante Inglaterra el seleccionado argentino estuvo muy cerca de vencer. (AFP)

Feliz Navidad para todos! Cerramos un gran año. A disfrutar del descanso y que el 2024 sea otro año espectacular.

Gracias Zanja querida por invitarnos a JUGAR !!! 🤍🖤💙🤍 pic.twitter.com/59vCHEhRSV — San Isidro Club (@SanIsidroClub) December 25, 2023

SIC, el doble campeón

El seleccionado argentino de rugby,, algo que no ocurría desde 2015, además de lograr el tercer puesto en el Rugby Championship, con una resonante victoria sobrePor su parte,, gracias a los triunfos en los circuitos de Hamilton (Nueva Zelanda), Vancouver (Canadá) y Londres (Inglaterra), que les brindó un segundo puesto histórico en la Serie Mundial de Rugby, junto a la medalla de oro conseguida en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.El camino de los Pumas comenzó en julio con eldonde cayeron ante los All Blacks por 41-12, pero en la fecha siguiente se repusieron con el mencionado triunfo sobre los Wallabies en el CommBank Stadium de Sídney, gracias a un agónico try del octavo Juan Martín González.La tercera y última fecha fue ajustada derrota ante Sudáfrica por 22-21 en Johannesburgo, aunque significó un tercer puesto en la tabla del Championship, algo que tampoco ocurría desde 2015, con la excepción del certamen 2020, disputado en formato de tres naciones.Tras un par de test matches ante los mismos Springbooks (derrota 24-13 en Vélez) y España (victoria 62-3 en Madrid), llegó el plato fuerte del año para el equipo conducido por el australiano Michael Cheika, designado por la Unión Argentina de Rugby en marzo de 2022.en el Grupo D, incluso con un jugador más, sin embargo, el equipo fue creciendo y consolidándose a partir de experimentados como el apertura Nicolás Sánchez, el hooker Agustín Creevy (alcanzaron su cuarto mundial), y el wing Emiliano Boffelli.De esta manera,éste último de emotivo desarrollo para la clasificación a cuartos de final, donde Los Pumas tuvieron su punto más alto del año contra Gales.Después de iniciar con un 10-0 en contra, la efectividad en los penales de Bofelli, un tackle heroico del centro Matías Moroni para evitar el try galés, un apoyo a puro empuje del pilar marplatense, Joel ‘Toro’ Sclavi, y una excelente interceptación de Nico Sánchez le dieron el pase a semifinales tras 8 años.En esa instancia,, en un partido cambiante que se escapó por errores propios.Aun así, los Pumas cerraron en octubre un certamen y un ciclo que fue de menor a mayor, donde se destacó la experiencia de los históricos, pero también el alentador ingreso de algunos debutantes, en especial, del wing mendocino Rodrigo Isgró, quien venía de una gran temporada con los 7s y debutó en el triunfo contra Australia por el Championship, además de recibir el Premio Olimpia de Rugby para condecorar el año.A pesar de los intentos de renovación, el ciclo de Cheika finalizó y en diciembre fue anunciado el histórico, quien ya formaba parte del cuerpo técnico, además de sus experiencias previas en Jaguares, Argentina XV y como entrenador de backs en el club Leinster de Irlanda.El segundo goleador histórico de los Pumas no será el único head coach argentino para la próxima temporada: el exsegunda línea, Pablo Bouza, fue presentado en España tras su paso por Uruguay, en tanto que el exapertura Gonzalo Quesada hizo lo propio en Italia, y debutará el 3 febrero en Roma ante Inglaterra por el Seis Naciones.La división que cumplió una temporada histórica fue la dey cada vez más consolidada en la Serie Mundial, con sendos triunfos en el Seven de Nueva Zelanda, Canadá e Inglaterra, para quedarse conEl buen momento se siguió afirmando con la nueva temporada iniciada en diciembre, donde los Pumas 7s perdieron la final de Dubái contra Sudáfrica, y luego triunfaron en la propia Ciudad del Cabo por primera vez en su historia, hecho que los dejó en el primer puesto del ranking mundial al cierre del 2023.Así como se destacó Isgró durante el primer semestre, los rendimientos defueron clave en los logros anuales, a los que se suma la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, segunda consecutiva del certamen continental., para los que tienen plaza asegurada, mientras que el ciclo de Contepomi en los Pumas tendrá su debut en julio, con dos test matches ante Francia.En el ámbito local,(SIC) se quedó con el Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires después de cuatro años (en 2020 no se disputó), en los cuales perdió dos finales consecutivas frente a CUBA e Hindú.En una final intensa disputada el 11 de noviembre en el Club Atlético San Isidro (CASI), los locales sellaron el triunfo 15-12 sobre Alumni mediante un penal agónico del apertura Joaquín Lamas en tiempo de descuento, ante más de 7000 espectadores.De esta manera,, en tanto que, una semana después, se quedó con el Torneo Nacional de Clubes al derrotar a Universitario Rugby Club, de Tucumán, por 25-18.