Incertidumbre entre los despachantes de Aduana sobre su continuidad laboral

Los despachantes deenfrentan una situación de "incertidumbre" e "intranquilidad" sobre la continuidad de su profesión a raíz de las modificaciones en eldispuestas por el Gobierno nacional en el, reglamentado el viernes.A causa de esto, elde Aduana (CDA) decidió ir a la justicia con una acción de amparo y medida cautelar.(DNU) impulsado por el presidente, el cual, aducen desde el CDA, se presenta unade la actividad de, una situación que en la Argentina afecta a más de 5.000 profesionales que desarrollan esta actividad.El DNU "invoca varios objetivos loables, pero concretamente respecto de los Despachantes de Aduana no dice qué es lo que su régimen tal como estaba resulta perjudicial, y mucho menos su urgencia de cambio".Ello implica "una gran indefensión, pues no elimina su profesión, ni su carácter de Auxiliar del Servicio Aduanero (mantiene el art. 36 del Cód. Aduanero), pero reduce la actividad a su mínima expresión y lo deja como un título vacío", advirtieron el presidente del CDA, Héctor Gerardo Pardal, y el secretario de la entidad,En diálogo con Télam, la vicepresidenta del CDA,, dijo que la intención del Gobierno escon esta normativa.Si bien reconoció la necesidad de actualizar el Código Aduanero -ya que la normativa vigente es del año 1982-, Coscarello sostuvo que el eje "no debería ser sin la figura del Despachante de Aduana"."Ante todo, somos auxiliares del servicio aduanero y estamos en el artículo 36 del Código Aduanero. En el artículo 37, lo que se quiere hacer es el agregado de una persona física, jurídica, autorizada por un importador, ergo, se agregaría en ese artículo un 'autorizado'", se explayó Coscarello.Y advirtió que "para ese 'autorizado' no hay condiciones y hoy nosotros sí las tenemos, como ser mayores de edad, tener un título de capacitación, estar inscriptos en la Inspección General de Justicia, llevar libros de comercio, somos responsables ante la Unidad de Información Financiera, que es fundamental por el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo"."¿Adherimos a la facilitación? Totalmente, eso es indiscutible porque sí o sí necesitamos la facilitación de todo lo que sea el comercio exterior, pero no a través de una figura que va a ser un 'autorizado', va a tener que saber hacer el trabajo, clasificar, valorar, si esa mercadería tiene fraude marcario. O sea, no va a tener control la mercadería que ingrese o que egrese", planteó la profesional.Por su parte,, secretario general y tesorero de la(AEDA), respectivamente, manifestaron en diálogo con Télam, queConcretamente, "fomentar las operaciones de comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, sin ninguna vinculación con un nivel profesional como el del despachante de aduana", enfatizaron los directivos de AEDA.Duarte dijo que con esta medida "corre en riesgo el puesto de trabajo de más de cuarenta mil familias que dependen de la actividad nacional del comercio exterior que regulan los despachantes".De todas maneras, Vázquez aclaró que pese a la publicación del DNU 70/2023, "por el momento está todo igual ya que la operatividad sigue funcionando y la gente está trabajando", con lo cual "este DNU todavía no está teniendo ninguna consecuencia" practica.Sobre este punto,"Ellos sacaron el DNU pero ahora viene la otra parte, que es rearmar la estructura, si lo ponen en vigencia o no", advirtió Duarte.Por otra parte, a partir de lo establecido en el DNU, dicen desde el CDA, se está "perdiendo una oportunidad de insertarnos en el mundo en tanto comercio internacional porque ningún país del mundo es libre por completo para sus negocios internacionales"., confiaron desde la entidad a Télam.En esta línea, recalcaron:Asimismo, contemplaron que"El 95% de las operaciones comerciales del mundo pasan por manos de despachantes de aduana o agentes aduaneros porque el privado elige tener la confianza de un despachante de aduana porque da certeza, agilidad, condiciones claras de trabajo y previsibilidad", sumaron.porque "a la gente o empresas que no pueden salir al mundo, el despachante les hace el puente para que se salgan"."Somos la herramienta que necesitan para salir al mundo y la oficina de comercio exterior de todas ellas, las pymes, las micropymes, las unipersonales, inclusive de grandes empresas donde el despachante trabaja en coordinación con el departamento de exportación o importación de la empresa para llevar adelante sus operaciones", sostuvo una alta fuente de la entidad., concluyó.En medio de la preocupación en el sector, las autoridades del CDA se reunieron la última semana con la flamante directora General de Aduanas, Rosana Lodovico, y el subdirector general de Control Aduanero,En ese marco,, según un comunicado de la entidad."Expresamos nuestras inquietudes resaltando como las más llamativas la poca capacidad de control que va existir sobre los actores, la falta de información de los mismos, la no validación de idoneidad y el posible descontrol sobre las operaciones, entre otros", ahondó Figueroa.