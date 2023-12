La industria de las telecomunicaciones ve como un complemento la llegada de Starlink. Foto: Archivo

Los actores que participan en la industria de las telecomunicaciones en la Argentina no ven como un competidor directo al proveedor de conexiones satelitales Starlink, la firma internacional que ya abrió en el país el período de preinscripción para adquirir sus servicios, que comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2024.el analista de Dataxis para América Latina, Carlos Blanco.Blanco señaló que esta y otras compañías con flota de satélites de órbita baja, "traen una nueva dinámica para el sector, que está migrando de hacer foco en televisión y distribución a una oferta de banda ancha y alta capacidad"., la mayoría señaló que el ingreso de la la firma mencionada por el presidente Javier Milei en su discurso al presentar el DNU, "no preocupa a quienes tiramos fibra", es decir que no ven como un competidor a un prestador del servicio de conectividad satelital.En ese sentido, vale señalar que en el mercado argentino, donde la empresa estatal de soluciones satelitales, Arsat, opera como mayorista con satélites geoestacionarios, ya hay otras compañías que ofrecen la conectividad satelital con o sin satélites propios como Tesacom, Orbith y Hughes.En el marco de la política que anunció Milei,como el proyecto de Amazon y OneWeb, entre otras opciones que tienen tanto la Unión Europea como China.Blanco explicó quey aclaró que "si bien ya existían otros, éste es de nueva generación enfocado en la prestación de banda ancha de muy alta capacidad y con precios muy competitivos para lo que es la industria satelital".En ese sentido precisó que a nivel global el ARPU (ingreso promedio por cliente) de la firma de Elon Musk, se ubica en torno a los 92 dólares, monto que en América Latina baja a un rango de entre 35 y 55 dólares, porque "es una compañía que se adapta al mercado" donde opera.Desde Argentina -en la página de la compañía-cuya disponibilidad estará "sujeta a la aprobación reglamentaria".Starlink aclaró que "los pedidos se completarán por orden de llegada en cada área de cobertura":Técnicamente la cobertura de la constelación de satélites de órbita baja, que ademásEn cuanto al kit de instalación que corre por cuenta de cada cliente, tienen un valor de mercado de alrededor de 500 dólares, y no hay precisión sobre el precio mensual del servicio.una dedicada al mercado corporativo en la que trabaja con socios e integradores y otra enfocada en los operadores móviles, para extender la conectividad satelita directo al móvil., la empresa Entel ya firmó una cuerdo con Starlink para ese servicio."En las ciudades no hay necesidad de usar este tipo de sistemas", señaló el titular del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (Copitec), Miguel Pesado, en diálogo con Télam.Por último, Pesado acotó que "para los fines productivos, Vaca Muerta, para la Cordillera de los Andes, mares, selvas, donde no hay otra cosa o sólo están los (satélites) geoestacionarios, los sistemas de órbita baja son lo mejor".