Realizaron un homenaje a víctimas y sobrevivientes de Cromañón en el Obelisco

Homenaje a Víctimas de la tragedia de Cromañón. Foto: Raúl Ferrari.

Los homenajes por el aniversario

La organización No Nos Cuenten Cromañón (NNCC) realizó en el Obelisco un homenaje a víctimas y sobrevivientes al cumplirse 19 años del incendio en el boliche del barrio porteño de Balvanera en el que murieron 194 personas durante un recital el 30 de diciembre de 2004.Con motivo del aniversario,Además, señaló que todos los proyectos que abordan desde la organización los realizan "a través de la música" ya que "es la mejor manera de homenajear y homenajearnos"., afirmó.Durante el acto, en el que reunieron especialistas de todos los ámbitos en donde plantean una mirada reflexiva sobre la mayor tragedia no natural de la Argentina."Es un hito en la historia de Cromañón porque hablamos por qué pasó, del antes y el después, y es un aporte muy interesante para contar la historia y que no vuelva a ocurrir algo similar", agregó Cocuzza.En un escenario montado frente al Obelisco, con un público multitudinario y atento, artistas invitados acompañaron la jornada mientras se tomaron un momento para compartir y difundir sobre los proyectos que llevaron adelante durante el año.y surgió de la necesidad de "mostrar una postura distinta con respecto a las responsabilidades de lo ocurrido, frente a la criminalización de la juventud que se mostraba en los medios de comunicación", detalla su sitio web.Asimismo,realizó el encuentro "Cromañón nos pasó a todxs" en la estación Tapiales de la línea Belgrano Sur, en el partido bonaerense de La Matanza, "para recordar con música, alegría y en familia".Y elinició la jornada a las 10 en el Santuario de Once lindero al ex boliche Cromañón, y continuó con una misa a las 18 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, seguido de una conferencia de prensa en Plaza de Mayo con una marcha hasta el Santuario con un acto de homenaje de cierre.El 1° de diciembre pasado, el Gobierno nacional reglamentó la ley 27.695 -sancionada en octubre de 2022- que declaró "de utilidad pública y sujeto a expropiación" los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures, donde funcionó Cromañón.A su vez, el decreto 571/2023 de noviembre de este año declaró a Cromañón Museo Histórico Nacional, al "Paseo de Los Pibes de Cromañón" como Lugar Histórico Nacional y a la Colección Cromañón alojada en el Archivo Nacional de la Memoria como Bien de Interés Histórico Nacional.Desde el 2004, el local Cromañón no volvió a abrir sus puertas, con excepción de las pericias judiciales que se hicieron en su momento.