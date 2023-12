Para Abad "estar en emergencia" no implica delegar facultades legislativas al Gobierno

El senador criticó que Milei acuse a quienes no quieran votar el DNU de "estar esperando alguna dádiva".

Javier Milei declaró en la semana, en una entrevista en La Nación+, que quienes no quisieran aprobar el DNU estaban esperando sobornos. Foto: Alejandro Moritz.

El senador nacional de la Unión Cívica Radical bonaerense, Maximiliano Abad, sostuvo este sábado que "estar en emergencia" no significa que el Poder Ejecutivo "tenga que absorber las facultades del Legislativo o que pretenda reemplazarlo" al referirse al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía que promulgó el Gobierno nacional."Estar en emergencia no implica que el Poder Ejecutivo tenga que absorber las facultades del Legislativo o que pretenda reemplazarlo. No estoy de acuerdo con la delegación de facultades en los términos que ha sido solicitada", expresó Abad en declaraciones a radio Milenium.En ese sentido, el senador criticó que el Gobierno acuse a quienes no quieran votar el DNU de "estar esperando alguna dádiva" como dijo el presidente Javier Milei en una entrevista publicada en el canal LN+ el martes."Es muy peligroso. Primero, porque no es así de ninguna manera. Me parece que el gobierno lo que no quiere es generar puentes de conversación sobre estos temas", expresó.El legislador añadió que para evitar que el DNU sea "tachado de inconstitucional", desde la UCR han propuesto "tres alternativas" para generar las condiciones y "poder acompañar" muchas de las iniciativas allí contempladas."La primera es que el gobierno mande una ley espejo. En segundo lugar que el DNU haga compartimentos estancos temáticos por separado y que los mande al Congreso para trabajarlos. En tercer lugar producir una modificación a la ley que regula el trámite legislativo en relación a los DNU porque los DNU se aprueban o se rechazan en un todo. Es por sí o por no. Entonces Que pueda haber votaciones parciales de acompañamiento o de rechazo", detalló.Al ser consultado sobre el acompañamiento que recibió el proyecto de Ley Impositiva 2024 del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Abad aseguró que coincide con los legisladores de su fuerza que votaron positivamente el proyecto."Kicillof planteaba un aumento del 300% del impuesto inmobiliario y la oposición logró reducir ese impuestazo y llevarlo a un 200% en los topes máximos, pero un promedio de 150% y 165%. Es un tercio de lo que pedía el gobernador", afirmó.Además, sostuvo que "se logró que no se genere más burocracia en la Provincia de Buenos Aires" al advertir que Kicillof "pretendía crear dos empresas siendo una de ellas era crear un laboratorio del Estado para fabricar medicamentos"."Al mismo tiempo, se logró crear un fondo de 116 mil millones de pesos que se distribuyen entre todos los intendentes de la Provincia de libre disponibilidad para hacer frente a una situación que va a ser compleja en los primeros meses producto de que muchos bonaerenses no van a poder afrontar el pago de impuestos y la Provincia va a recaudar menos", añadió.Finalmente, destacó que "también se logró que la Provincia paguen deudas atrasadas que tenia con municipios" y señaló que "la responsabilidad indica que no se puede dejar a la Provincia sin la ley impositiva".