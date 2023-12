Mayans calificó de "golpe de Estado" a la reestructuración que pretende el Gobierno

José Mayans. Foto: Prensa Senado.

El jefe del interbloque de Unión por la Patria (UxP) en el Senado, José Mayans, calificó como un "golpe de Estado" aque envió al Congreso nacional, y consideró que "quienes durante años se llenaron la boca hablando de república deberían ahora criticar a este gobierno".en declaraciones a Radio 10.Al respecto, el senador exhortó al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto de Hacemos Coalición Federal, que "hablaba de constitucionalidad y de república" cuando fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019, a dar su opinión ahora sobre "lo que está haciendo Milei”.Mayans consideró que el Presidente representa "fraude electoral", al poner en evidencia que en los días que lleva su gestión no hubo "ni dolarización, ni ajuste para la casta ni baja de impuestos", como había prometido durante la campaña electoral, y evaluó que el mandatario "no entiende nada" en relación a cómo debe administrarse el Estado"."(A Milei) le importan tres pitos la Constitución, la división de poderes, el sistema federal de gobierno, y el sistema de inversión estratégica que tiene el país", advirtió el legislador formoseño.Mayans observó que con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que pretenden desregular la economía y el proyecto de ley ómnibus, Milei parece querer convertirse en "un Napoleón que busca asumir la suma del poder público.El senador aseguró además que la bancada de UxP en la Cámara alta trabaja por estas horas para "rechazar" el DNU emitido por el Ejecutivo, e interpretó que aprobar esa iniciativa equivaldría a transitar "hacia un suicidio colectivo"."Los gobernadores de las 24 jurisdicciones federales, incluidos los de Juntos por el Cambio (jxC), están decididos a que se coparticipe el impuesto al cheque y que los trabajadores no vuelvan a pagar ganancias. Existe un proyecto de ley presentado en ese sentido por el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres”, aseguró Mayans.