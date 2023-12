Kicillof revalidó su gestión y emerge como un jugador fuerte del tablero peronista

Foto: Eva Cabrera.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, finaliza su cuarto año de mandato fortalecido tras haber obtenido su reelección por más del 45% de los votos, con lo que, al mismo tiempo en que encara un período deKicillof construyó su poder a base de gestión y, tras lograr imponerse sobre los sectores del justicialismo que buscaban que fuera el candidato presidencial y luego de haber superado el escándalo desatado por el viaje de lujo de Martín Insaurralde a Marbella, obtuvo 20 puntos más que sus competidores en los comicios generales de octubre.En sus cuatro primeros años de gestión, el mandatario bonaerense desplegó una batería de acciones y medidas de infraestructura y obra pública: reactivó la obra del Río Salado y losen 59 municipios y, entre otras cuestiones.Todo ello, claro, se llevó a cabo con un Gobierno nacional del mismo signo político desde el que no se retacearon fondos a la provincia más grande, más poblada y con mayores asimetrías socio económicas de la Argentina.Tras haber revalidado su cargo, ahora el desafío será sostener el nivel de obra pública, que los salarios de los trabajadores no pierdan contra la inflación y contar con los recursos para seguir implementando programas productivos, educativos, sociales, de salud y de seguridad mientras desde el Gobierno nacional afirman que "no hay plata".Para ello, armó un gabinete de propios en el que revalidó a los suyos:(Economía),(Producción),(Comunicación),(ARBA),(Desarrollo Agrario),(Secretaria General) y(Asesor General de Gobierno) y logró reempoderar a, al reinstalarlo como su ministro de Gobierno, después de haber sido corrido de ese cargo tras las elecciones legislativas de 2021.Ante la ausencia de pautas y proyecciones oficiales respecto de las variables macroeconómicas para 2024, y aún sin señales concretas acerca del envío de transferencias no automáticas, ahora, todo su equipo trabaja para enfrentar el recorte "con creatividad y militancia" en el marco de un panorama económico cambiante y con alta inflación.En la Provincia repiten que, lo que es insuficiente para un distrito con el 38% de la población y el 44% de la pobreza del país.Afirman que Buenos Aires "es la provincia con el menor nivel de gasto y la segunda con menor cantidad de empleados públicos del país, principal motivo detrás de sus enormes déficits en materia de infraestructura social y servicios públicos".Mientras tanto, el distrito ya comenzó a ser elNo es casual que por la Gobernación bonaerense hayan desfilado en las últimas semanas los principales referentes de Unión por la Patria: dirigentes gremiales, senadores y diputados nacionales como, el excandidato presidencial, intendentes de 84 municipios y legisladores bonaerenses.Allí, el peronismo se pronunció contra las consecuencias del DNU presidencial 70/2023 -que implica una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas- y Kicillof instó a la dirigencia a trabajar juntos y a unificar una estrategia para que Buenos Aires no pierda en la distribución de recursos desde Nación.En paralelo, Kicillof y otros gobernadores mantuvieron encuentros primero con el ministro del Interior,, y luego con el presidente Milei, en los que el mandatario bonaerenseLos mandatarios firmaron un documento en el que sentaron una posición contra el Gobierno nacional por el dictado del DNU y por reponer el impuesto a las Ganancias sin escuchar la propuesta de los jefes provinciales opositores, que sugerían coparticipar el impuesto al cheque.La mayoría de los ocho los gobernadores peronistas -(Formosa),(Catamarca),(La Pampa),(Tierra del Fuego),(Santiago del Estero),(Tucumán) y(La Rioja)- posee bajo perfil, por lo queEn ese marco, no pocos advierten que el economista proyecta un dirigente nacional y hasta se atreven a deslizar que debería ser quien conduzca el Partido Justicialista, propuesta que -por el momento- cerca de Kicillof rechazan aunque no desconocen que asoma como la principal figura de resistencia opositora.