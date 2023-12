Vaca Muerta, enfocada en la ventana del petróleo y el incremento exportador para 2024

"Vaca Muerta da soluciones al país y a la macroeconomía, da trabajo y aporta más del 50% de la energía que se consume" Juan José Carbajales

Las mayores perspectivas del desarrollo de Vaca Muerta para 2024 estarán enfocadas en la ventana del petróleo y en el incremento de esas exportaciones que le permita aprovechar la demanda global de crudo, los precios internacionales altos y la infraestructura en desarrollo.El año para la formación neuquina cierra con el dato, el último disponible a noviembre, de un nuevo récord de producción al alcanzar los(bbl/d), con un, registrando el mayor volumen en la historia de producción de la provincia.El impulso del no convencional también alcanzó a la producción registrada en todo el país que se ubicó por encima de los 670.000 barriles de crudo diarios, con un incremento del 9% interanual, lo que representa quePara el titular de la consultora Economía & Energía,, "en un contexto macroeconómico claramente adverso, y donde la política pública en materia energética no mostró una dirección definida, se logró una expansión significativa de la producción de petróleo y el sostenimiento de la producción de gas natural".La producción de petróleo convencional se redujo un 21% entre los primeros diez meses de 2019 e idéntico período de 2023, en tanto, la producción de shale oil se incrementó un 242%., detalló Arceo, lo que "exhibe una potencialidad que permite vislumbrar un cambio estructural del sector en la próxima década".En ese sentido, para el economista, la recomposición del precio del crudo al liberarse el precio de los combustibles y dejar atrás los valores del denominadoen el mercado local será "un factor fundamental para profundizar y acelerar el desarrollo del sector a lo largo de los próximos años".Pero con un mercado doméstico completamente abastecido en sus necesidades de crudo para refinación, estimado en unos 530.000 barriles diarios,, un 166% más que en idéntico período de 2019, en un mercado en el que fue determinante el aumento en la exportación de crudo, que explicó el 83% del crecimiento del valor exportado.Para el titular de la consultora Paspartú,, "Vaca Muerta da soluciones al país y a la macroeconomía, da trabajo y aporta más del 50% de la energía que se consume. Hoy estamos viendo la punta del iceberg de lo que podría ser bajo un esquema como el que se avizora que apunta a un régimen netamente exportador".De consolidarse ese paradigma exportador, se podrá "ver un nuevo auge de Vaca Muerta, sobre todo en petróleo y, aunque queda la".La incertidumbre se plantea a partir de, aunque sin ese reaseguro que por normativa de 1967 prioriza la venta de crudo a los refinadores antes de poder pedir una exportación a autorizar por la Secretaría de Energía".Es el caso de la muy reciente inauguración del, que YPF llevó adelante este año con una inversión de US$250 millones, lo que, cabecera del Oleoducto Trasandino (Otasa) rehabilitado luego de 17 años.De la misma manera,(Oldelval) avanza en el proyecto, una serie de obras de ampliación de transporte de crudo desde la Cuenca Neuquina hacia Puerto Rosales, en inmediaciones de Bahía Blanca, desde donde se embarca el crudo al exterior.La empresa conformada por las principales operadoras de Vaca Muerta que financian la inversión de unos US$1.200 millones, inauguró su primera etapa a comienzos de octubre al sumar unos 20.000 barriles diarios, y, hasta 540.000 barriles.Es que en tanto no se concreten las obras de infraestructura clave para incrementar la capacidad de transporte de gas natural,, tal como este año comenzó a hacer YPF al sumar al grupo de empresas como Shell, Vista, Pan American Energy, Pluspetrol o sus socias ExxonMobil y Chevron.En el mismo sentido se encamina, a partir de 2024, otro gigante local comoque anunció el inicio del desarrollo de sus áreas, con los que, aprovechando las condiciones de precio que impone el mercado mundial, el frente exportador y el conocimiento previo acumulado en gas.