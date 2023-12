Pichetto, contra la privatización de empresas públicas: "Hay que ir a un sistema mixto"

Foto: Víctor Carreira.

Sobre las reformas laborales propuestas

El diputado nacional(Hacemos Coalición Federal) calificó este sábado al proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que impulsa el Gobierno de Javier Milei como un, planteó que“El presidente Milei tiene que elaborar un”, sostuvo el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal en declaraciones a la emisora AM 750, donde consideró que “la mega Ley es un mamotreto”.“Hay una delegación muy fuerte en la cual el Congreso perdería también significado y el rol que se necesita dentro de un estado democrático.”, advirtió.Para el peronista no kirchnerista que fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019, “no se debe permitir un esquema deporque eso va a ser negativo y va a provocar reacciones no convenientes para la República Argentina y para el Gobierno”., enfatizó Pichetto, quien además criticó que el Presidente “pide una delegación de poderes por un período demasiado extenso”.Con respecto al capítulo que plantea la privatización de todas las empresas del Estado como, Pichetto dijo quePichetto afirmó queporque “estamos anclados en leyes que son del año ‘74”.“Hay margen para debatir la reforma laboral que se plantea”, dijo el diputado peronista enfrentado al kirchnerismo.En esa línea, agregó: “Hay que adaptar las normas a los procesos históricos que vive el país y el mundo”.“Espero que pueda haber un marco de diálogo y el comienzo de un proceso razonable, en donde en el Congreso podamos escuchar al Gobierno y a los representantes del mundo del trabajo”, anheló.Pichetto adelantó quePor otra parte, el legislador nacional se manifestó en contra de llamar a un plebiscito como lo anticipó Javier Milei si no se aprueba la Ley ómnibus y el DNU 70/2023: “La democracia plebiscitaria es peligrosa. No sirve un plebiscito”, remarcó.