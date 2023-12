El titular de Carbap calificó como un "balde de agua fría" el aumento impositivo bonaerense

Presidente de Carbap, Horacio Salaverri.

Una vez más bajamos la presión impositiva en términos reales. ¿A subir retenciones e impuesto país como lo llamas @RAMIROMARRA? ¿Y a endeudarse con autorizaciones por DNU? https://t.co/K0lJK3F9wq — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) December 29, 2023

El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López. rechazó las acusaciones de Salaverri.

La voz del gobierno bonaerense

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap),que aprobó el viernes la Legislatura de la provincia de Buenos Aires como parte de la Ley Impositiva 2024, y consideró que supone un “balde de agua fría”.“No cayó absolutamente nada bien. (El proyecto) empezó con 300%, hicimos algunas negociaciones, se habló con legisladores y se bajó a 200%. De todas maneras, la ley tiene algunos componentes adicionales y las cuotas van a ser actualizadas por un coeficiente que no sabemos cuál va a ser”, manifestó Salaverri la mañana de este sábado en diálogo con Radio Continental.Según el ruralista,“Lo que pasó es que la provincia y los municipios quedaron sobredimensionados en gastos y cuando perciben que no van a tener la discrecionalidad de fondos que tenían anteriormente, lamentablemente salieron con leyes y ordenanzas impositivas”, cuestionó.El titular de Carbap se suma a la crítica de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que, antes de aprobarse el proyecto, manifestó su “repudio absoluto” al ser “un duro golpe a los productores y a la producción nacional”.Del mismo modo,n como parte de un pronunciamiento de la Mesa Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires, compuesto también por Federación Agraria (FAA), Coninagro y Sociedad Rural Argentina (SRA).En el caso del Impuesto Inmobiliario se establecieron topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto del año anterior; y a pedido de la oposición, se estableció una suba máxima del 200% para los incrementos del 2024, en lugar del 300% previsto en el texto original.Fuentes del gobierno bonaerense señalaron a Télam que, para compensar esa reducción del tope para el 10% de la población de más alto patrimonio, se sumará una cuota extra del tributo.Además, se recordó que, con una inflación acumulada, desde entonces, de más de 210%.“La enorme mayoría tendrá aumentos por debajo de 200%, es decir, caída en términos reales. Sólo el 8% de las partidas, las propiedades más grandes y valiosas, pagará en línea con la inflación", precisó el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López en un hilo de X.Salaverri opinó que, pese al “supuesto atraso en los ajustes que se venían haciendo”, esa circunstancia “no tiene que recaer al productor”.porque perjudica al productor. Venimos de la sequía y el sector agropecuario quedó muy descapitalizado”, indicó el titular de Carbap.Del mismo modo, indicó que el agregado de la cuota extra para los patrimonios más elevados representa “un incremento neto de la presión tributaria”.“Los diputados y senadores cuando votan fondos para las cajas municipales, esos fondos los pone el sector productivo y los contribuyentes.. El sector privado lo va a tener y creo que también la política debería realizar ese mismo camino y no seguir metiendo la mano en el bolsillo del contribuyente”, opinó el presidente de Carbap.Por último, respecto al ámbito nacional, Salaverri criticó el incremento de retenciones, pero afirmó que comprende que hay una “necesidad de equilibrar”.“Uno puede tener la idea de que hay momentos dondeque estabilice las variables macroeconómicas y luego ir hacia el quite total de retenciones. El Gobierno, va, por un lado, entendemos, de desburocratizar, desregular y creemos que esa es la dirección correcta porque le viene bien a la economía en general y al sector agropecuario en particular donde estamos llenos de fideicomisos, cupos, regulaciones y demás”, concluyó el titular de Carbap.