Sale a la venta una colección de Picasso por US$ 43 millones a través de una galería londinense

La colección en este momento se encuentra en Manhattan.

Hay exposiciones en todo el mundo en el marco de los 50 años de su muerte.

La colección de las obras de Picasso pertenece al matrimonio de holandeses Pieter y Olga Dreesmann.

Un grupo de, cuando finalice su gira internacional a fines de este mes,y no por una sala de subastas.La colección de las obras de Picassoquienes las adquirieron en los últimos 25 años y está integrada porEl conjunto de obras incluye ejemplos de los. Se destaca, un importante núcleo de bronces antiguos y diversas obras que retratan a las mujeres con las que el artista español compartió su vida, entre ellas tres imágenes de los años 30 de Marie-Thérèse Walter, así como dibujos de Dora Maar y la modelo Fernande Olivier. Los precios de venta oscilan entre 12.500 y 3,5 millones de dólares, informó The Artnewspaper., inició una gira en octubre sumándose a las exposiciones realizadas en todo el mundo para conmemorar el, bajo la organización de la galería londinense integrada por los marchantes Emma Ward y Fabrizio Moretti, en el otoño de 2022.Luego de realizar una muestra en la sede londinense de Ward Moretti durante la Frieze Week, los galeristas la llevaron a París durante Paris+ by Art Basel. La tercera exhibición se realizó en un espacio pop-up en el Upper East Side de Nueva York del 6 al 18 de noviembre, y por último, se organizó una presentación de tres semanas en Mónaco, del 6 al 22 de diciembre.El matrimonio Dreesmann, dueños de la colección Picasso, que ya habían vendido una colección de pintura holandesa del siglo XVII en Christie's, resolvieron confiar a Ward Moretti la venta de sus Picasso por su estrecha relación con el marchante británico James Roundell, que ahora asesora a la galería.Roundell conoció a Pieter Dreesmann en 1991 a través del galerista parisino al que Dreesmann compró su primer Picasso, una acuarela azul titulada Étude Pour "la Buveuse d'Absinthe" (1901). Luego asesoró a los Dreesmann en sus adquisiciones de obras de Picasso durante las décadas siguientes, en especial, cuando empezaron a priorizar las obras del artista en su colección hace unos 25 años.Para la pareja holandesa, trabajar con un marchante privado en lugar de con una casa de subastas tiene ventajas estratégicas, ya que "Pieter y Olga conservan el control absoluto de todos los aspectos del proceso de venta, lo que no ocurre en las subastas. No sabes quiénes van a ser los compradores, y hemos negociado con el grupo de forma muy, muy abierta", sostuvo Emma Ward.Los galeristas esperan que las ventas de los Picasso de los Dreesmann continúen hasta 2024, ya que la venta privada evita la premura de tiempo que supone la venta en una subasta pública.Una pareja de coleccionistas vende un tesoro de Picasso de 43 millones de dólares a través de una galería de Londres