Para Katopodis, el paro de la CGT "es la respuesta frente al ajuste brutal"

"los trabajadores sienten que tenían cosas que se las iban a sacar, tenían ganancias y se las sacan, tenían salario y se lo pulverizan"

El paro de la CGT

El Comité Central Confederal de la CGT declaró un paro general nacional a partir de las 12 del 24 de enero. Foto: Alfredo Luna.

El funcionario bonaerense consideró que de desregulación económica y enviado al Congreso implican que "nos deja en otra Argentina y no hay otra respuesta que no sea una muy contundente, pacifica, cuidada" manifestación para "frenar que se siga profundizando esto".El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT declaró este jueves un, que incluirá una movilización al Congreso en rechazo al DNU de desregulación económica dictado por el Gobierno de Javier Milei.Además, se aprobó la realización de un plenario de delegaciones regionales en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 el próximo 10 de enero, una presentación judicial en rechazo del DNU y solicitar reuniones con todos los bloques parlamentarios de ambas cámaras para debatir "su acompañamiento" contra esa medida y la Ley Ómnibus elevada al Congreso por la administración Milei.En sus declaraciones de este sábado, y añadió que "un proyecto de país no puede ser vender 20 empresas públicas y pulverizar leyes laborales".El ministro dijo además que en la provincia de Buenos Aires "la decisión es mantener la obra pública porque es un motor de desarrollo" y consideró que "es probable que funcione como contraste porque todos los días me entero de cómo se van parando obras nacionales que tal vez requieren hoy de sentarse con las empresas, los gobiernos y buscar acuerdos"."Veo intendentes que se agarran la cabeza porque ya asistimos a la primera foto de temporada donde todo se frena, y no era a lo que estábamos acostumbrados. También la industria está preocupada por el festival de importaciones", advirtió.Finalmente, Katopodis dijo que el gobierno tiene que "buscar acuerdos y construir consensos" respecto de las medidas anunciadas"."Los problemas nunca se resolvieron con telegramas de despidos", finalizó el exministro del gobierno de Alberto Fernández.