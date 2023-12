Expectativas moderadas para la temporada de verano en la Costa Atlántica

Las elecciones y las recientes medidas económicas anunciadas impactaron en la planificación de las vacaciones.

"Se observa que un gran número de huéspedes definieron sus vacaciones con muchísima anticipación pero otro grupo está definiendo más sobre la marcha".

"Aún hay muchos argentinos que no han definido sus vacaciones".

Menos viajes al exterior

Lasdebido a un menor nivel de reservas que el año pasado, y en el marco del nuevo contexto económico, de acuerdo con referentes de distintos rubros.La mayoría concuerda en que las elecciones y, y recién en estos días se comenzó a recuperar el ritmo de reserva., de Stella Vignau Inmobiliaria Integral de Cariló y Pinamar, señaló:"Creo que el cambio de Gobierno y la incertidumbre de los argentinos hizo que esta vez los turistas estén esperando los anuncios económicos para poder tomar algunas decisiones", agregó.Observó que "muchos de los que nos eligen año tras año y que repiten las propiedades, ya las han reservado con antelación", pero indicó que "aún hay muchos argentinos que no han definido sus vacaciones y esto"., director de Ville Saint Germain Apart Hotel Spa & Golf en Cariló y presidente de Cariló Golf, dijo que en el apart "en este momento estamos en el 77% de ocupación para enero y en un 56% para febrero"."Generalmente uno en septiembre ya está con unos porcentajes de reservas que este año fueron distintos; aunque siempre, la gran diferencia radica en que algunas temporadas estallan y otras no tanto", agregó.Para, directora ejecutiva de Green Sea Apart Hotel en Pinamar, "luego de la exitosísima temporada pasada, que batió todos los récords de ocupación,, pero seguramente muy buenos"."Se observa que un gran número de huéspedes definieron sus vacaciones con muchísima anticipación pero otro grupo está definiendo más sobre la marcha, seguramente condicionados por la situación que está atravesando la Argentina de bastante incertidumbre", agregó.Detalló que "la incertidumbre del contexto político, nos fue llevando a retrasar un poco el lanzamiento de la preventa para la temporada 2024; queríamos estar seguros de tener una tarifa ajustada a los costos, que eran muy cambiantes".Por su parte,, socio de Rada Beach, un parador de Pinamar, señaló que "las expectativas son altas teniendo en cuenta el contexto país. Seguramente será un verano diferente pero ya tenemos Año Nuevo todo reservado, lo mismo que ocurrió con la cena de Navidad. La ocupación para enero en este momento está en un 95%".Agregó que en Rada Beach "la estadía tiende a ser quincenal o mensual con un gran afluente de familias, pero tenemos un porcentaje alto de clientes que alquilan toda la temporada"., socio de la heladería Lucciano's Cariló y Pinamar, consideró que "el contexto país y la situación económica actual generará un mayor control de gastos y disminuirá las alternativas de viajes al exterior"."Por ello consideramos que será una temporada positiva desde la cantidad de personas pero el control de gastos generará un amesetamiento en la venta", señaló.Por otra parte, un informe de GlobalNews indicó que esta temporada se esperan un 20% menos de reservas de argentinos para las vacaciones de verano en Uruguay comparado con el año pasado, y detalló que los destinos más elegidos son Punta del Este, Solanas y La Paloma."Las referencias a los destinos turísticos en Uruguay estuvieron mayormente vinculados con la situación económica y política en Argentina y su influencia en la elección de los turistas de cara a la temporada verano 2024", amplió sobre esta tendencia Pablo Tchekmedyian, country manager de GlobalNews Group.Por su parte, la elección de sitios turísticos en Argentina de ciudadanos uruguayos ubicaron en el ranking de destinos preferidos a Puerto Iguazú (Misiones), diversas localidades de Entre Ríos y San Carlos de Bariloche (Río Negro), Mendoza, Puerto Madryn (Chubut), Ushuaia, Mar del Plata (Buenos Aires), Salta, Buenos Aires y Villa Carlos Paz (Córdoba).