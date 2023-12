A 19 años de Cromañón, sobrevivientes celebran que sea una "causa nacional y de derechos humanos"

Se cumplen 19 años del incendio en el que murieron 194 personas el 30 de diciembre de 2004. foto Cris Sille

Sobrevivientes de la tragedia de Cromañon, Celeste Oyola y Silvia Bignami. foto Pablo Añeli

foto Cris Sille

Una masacre y no una tragedia

Realizan distintas actividades en homenaje a sobrevivientes y víctimas de Cromañón Sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón realizarán este viernes y sábado distintas actividades a 19 años del incendio en el boliche del barrio porteño de Balvanera en el que murieron 194 personas durante un recital el 30 de diciembre de 2004.



Con motivo del aniversario, la Coordinadora Cromañón realizará el encuentro "Cromañón nos pasó a todxs" este viernes desde las 17 en la estación Tapiales de la línea Belgrano Sur, en el partido bonaerense de La Matanza, "para recordar con música, alegría y en familia".



Por otra parte, el sábado desde las 17 la organización No Nos Cuenten Cromañón llevará adelante una evento en homenaje a víctimas y sobrevivientes en el Obelisco, en el barrio porteño de San Nicolás, con artistas invitados y la presentación del libro Voces, Tiempo, Verdad, escrito por Bruno Larocca.



Este evento también se podrá ver por streaming con registro previo en www.acto.nonoscuenten.com.ar.



También el sábado, Movimiento Cromañón realizará una jornada durante todo el día que comenzará a las 10 en el Santuario de Once lindero al ex boliche Cromañón, continuará con una misa a las 18 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, seguido de una conferencia de prensa en Plaza de Mayo y a las 19.30 tendrá lugar una marcha hasta el Santuario con un acto de homenaje de cierre.



"Al cumplirse 19 años de la Masacre de Cromañón, nos convocamos a poner el cuerpo en las calles por Memoria, verdad y justicia y contra la impunidad de ayer y de hoy", sostuvieron desde Movimiento Cromañón en la difusión de la actividad, mientras agregaron: "Más que nunca es importante juntarnos, expresarnos colectivamente, pintar, gritar, cantar, marchar".

El estatus de Monumento Histórico Nacional que obtuvo ely la reciente reglamentación de laque permite la creación de un espacio de memoria en ese lugar, "abren una puerta trascendental" en el proceso de justicia al reconocer lo que sucedió como una "subrayaron sobrevivientes a 19 años del incendio en el que"La experiencia de la sanción de la ley permite abrir una puerta trascendental. En primer lugar porque Cromañón fue reconocida como una causa nacional y en segundo, porque posibilita la novedad de institucionalizar y enmarcar Cromañón como una causa de los derechos humanos. Asumirla como tal, permite profundizar y ampliar las políticas públicas de memoria, verdad y justicia", expresó a TélamElel Gobierno nacional reglamentó la-sancionada en octubre de 2022- que declarólos inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures, en el barrio porteño de Balvanera, donde funcionó Cromañón, cuya autoridad de aplicación es laA su vez, elde noviembre de este año declaró a, al "l y a laalojada en el Archivo Nacional de la Memoria como"Lo más importante de estos últimos logros es que. Que ese lugar sea preservado por el Estado es justicia también para muchas de nosotras y nosotros. Es un paso más hacia la conquista de derechos humanos que son inacabados y siempre hay que ir por más", analizó en diálogo con Télam laLa decisión de incluir a Cromañón como patrimonio nacional fue lograda a partir de un "trabajo arduo" entre la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación, las organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.Se trata de "una ruptura con la vieja concepción del patrimonio, al superar las miradas esteticistas y hegemónicas y al dar cuenta del conflicto que entrañan las memorias del trauma", subrayó"Estos lugares que hoy pasan a ser patrimonio de la Patria han sido escenario de una masacre cuyas heridas, de alguna manera con este decreto, el Estado argentino contribuye a saldar", sostuvo cuando fue publicado el decreto.Desde el 2004,con excepción de las pericias judiciales que se hicieron en su momento.Eldesignó al" y lo instruyó para que coordine las acciones necesarias con el fin de "efectivizar el inmediato uso del inmueble sujeto a expropiación".Para lograr la expropiación lasolicitó meses atrás laal Tribunal Nacional de Tasación que, a su vez, solicitó el acceso al inmueble para realizar la inspección."Estamos esperando que nos indiquen la persona de contacto para coordinar la fecha de la inspección. Sin la inspección no se puede realizar la tasación", informó a esta agencia Diego Martin, presidente del Tribunal, quien consideró "fundamental ver en la inspección el estado en que se encuentra el inmueble".Las y los sobrevivientes imaginan que Cromañón"Imaginamos un lugar donde vuelva a entrar luz, se abran las puertas, y la vida le gane a la muerte. Que la cultura, el arte, la juventud y la sociedad le den color y latir al lugar, porque también será de ellos y ellas", describió Pappolla.Oyola también busca que "y "que las generaciones que vienen puedan entrar y salir con esperanza".Las organizaciones de víctimas buscan justicia y una reparación de parte del Estado desde hace casi dos décadas, en las que procuraron" ypara subrayar la"Si bien desde el principio algunas víctimas fueron solicitandoy el, no puede decirse que eso sea una política reparatoria. Para las víctimas la reparación está relacionada con la justicia, la memoria, el reconocimiento, lo subjetivo y psicológico", explicó a Télam elY agregó que ""Cada conquista se construyó de abajo para arriba, desde la organización y las convicciones, pero por sobre todas las cosas bajo un deseo que creo es transversal entre todos y todas los sobrevivientes y todos los familiares, que Cromañón nunca más se repita, y la memoria por los pibes y las pibas le ganen al olvido", compartió Pappolla."En la puerta del 2024 nos encontramos con poner en práctica lo aprendido. En el formato que encontremos Cromañón nos enseñó. En estos casi 20 años se ha hecho un recorrido y se ha marcado para generaciones que vienen por dónde hay que ir y cómo nunca abandonar las causas porque cuando son nobles el resultado llega", concluyó Oyola.al quedar atrapadas en un incendio en el ex boliche República Cromañón durante un recital de la banda de rock Callejeros.