Anunciaron tres estrenos del "Indio" Solari y estallaron las redes

revolucionó lascon un simple, que completó su biógrafo, el periodista y escritor, al anunciar el estreno de tres canciones a través de AM 530 Somos Radio."Este no será el mejor de los fines de año, pero lo nuestro es -dentro de nuestras posibilidades- hacer feliz a la gente. Por eso, esta noche enestrenamos no uno, sino TRES (3) canciones nuevas del.", escribióen la red social, junto a una imagen de dos canguros, similares al estilo de fotos que comparte el cantante deLa publicación fue compartida por la cuenta oficial del cantante y fundador de, a modo de validación de la información.es el espacio quetiene todos los viernes de 23 a 24 en AM 530 Somos Radio., nacido en Paraná y de 74 años, es, claro, el miembro fundador del grupo, formado en 1976, en La Plata, junto aLa banda editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001, y allí la carrera deentró en un paréntesis hasta 2004 cuando presentó el primer álbum del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado titulado El tesoro de los inocentes (bingo fuel).En el 2007 lanzó su segundo disco Porco rex, en 2010 el tercero El perfume de la tempestad, en 2013 el cuarto Pajaritos, bravos muchachitos, y en 2018 el quinto El ruiseñor, el amor y la muerte.Su último recital en vivo fue en Olavarría en 2017, en el cual murieron dos personas debido a la gran cantidad de público. Desde entonces ha trabajado en estudio y publicado libros. En 2020, ofreció un concierto en el que participó de manera virtual mediante técnicas holográficas.Su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en un icono de la contracultura en la escena del rock argentino, al tiempo que siempre se caracterizó por su escasa aparición pública y la concesión de entrevistas solo mediante la radiocomunicación.En 1995 recibió un Premio Konex, "Diploma al Mérito" como uno de los mejores cantantes de la década de su país, y nuevamente en 2015 el Konex de Platino al "Mejor Cantante de Rock de la década".