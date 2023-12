Alex Luna fue presentado como nuevo refuerzo de Independiente

Foto: X @Independiente.

El delantero Ignacio Maestro Puch ya firmó su contrato con #Independiente.



Llega a préstamo por un año desde Atlético Tucumán ¡Bienvenido! 👊#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/eb6R3L0Zwl — C. A. Independiente (@Independiente) December 29, 2023

El mediocampista ofensivofue presentado oficialmente este viernes como nuevo jugador de, luego de firmar contrato por un año con la institución de Avellaneda.El juvenil, de 19 años, llega a préstamo proveniente de Atlético de Rafaela, con un cargo de 200.000 dólares y una opción de compra de 800.000 dólares por el 50% del pase.El rafaelino, que la temporada pasada disputó 33 partidos y, ya se encontraba realizando la pretemporada bajo las órdenes del entrenador, pero aún restaba oficializar su vínculo.Luna, quien debutó en diciembre del 2020 en el conjunto santafesino, tuvo pasos por los seleccionados juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20.Además de Luna, se sumaron el delantero paraguayo, el lateral izquierdoPor otra parte, el delanterofue presentado oficialmente esta noche tras firmar su contrato por un año, llega a préstamo por un año desde Atlético Tucumán con una opción de compra de 1.800.000 dólares por el 50 por ciento del pase.En el “Decano”, el joven de 20 años, jugó 45 partidos y marcó tan sólo 2 golesSin embargo, tal como confirmó el pasado jueves en conferencia de prensa, Tevez no da por cerrado el mercado de pases y aguarda por la llegada de "un defensor y un mediocampista" para completar un plantel con el que buscará "pelear el campeonato" del fútbol argentino, como no sucede hace tiempo en el club de Avellaneda.Aunque en principio no quiso dar nombres para evitar un eventual aumento de las cotizaciones, el entrenador del "Rojo" terminó por aceptar que Alan Franco es el elegido para el puesto de marcador central y el ecuatoriano Johnny Quiñonez, del club Aucas, el apuntado para la mitad de la cancha.