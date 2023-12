Kicillof destacó que para resolver la falta de viviendas "hace falta un Estado que regule"

"Decíamos que había tierra arrasada y con las medidas que se están tomando serán cada vez más los que necesiten una vivienda. Hoy CABA tiene 3 millones de habitantes, igual que en los años '50 y nuestro conurbano tiene 13, aumentó 10" Axel Kicillof

Los que quieren ajuste y recorte de fondos deberían venir a #Salto a ver la emoción del pueblo y la felicidad de las familias que hoy pueden acceder a su nuevo hogar.



Junto a @CuraAlessandro, @sbatakis y @agussimone entregamos 36 viviendas para reconocer a los vecinos y vecinas… — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 29, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmo hoy que ya se hicieron 20 mil viviendas junto al Gobierno nacional, señaló que no lo van a "convencer que el mercado resolverá estos problemas" y aseguró que "hace falta un Estado que participe, que regule"."Desde el Gobierno dicen no más obras y eso significa gente que se queda sin trabajo", expresó el gobernador durante una entrega de casas en la ciudad de Salto, según indicó un comunicado.Kicillof, en ese contexto, dijo: "No sé si todos comparten nuestra mirada y nuestros principios de defender los derechos de la gente".Además, destacó que "caminamos la Provincia desde el 2018 y hoy tenemos el respaldo de nuestro pueblo que nos puso acá por una ventaja de más de 20 puntos"."Decíamos que había tierra arrasada y con las medidas que se están tomando serán cada vez más los que necesiten una vivienda. Hoy CABA tiene 3 millones de habitantes, igual que en los años '50 y nuestro conurbano tiene 13, aumentó 10", sostuvo el gobernador.Además puntualizó que "en la campaña se dijo que iba a haber un ajuste pero que no lo iba a pagar la gente y le digo al Presidente que no es verdad. El ajuste lo está pagando la gente y es la preocupación que tenemos" y agregó: "Reafirmo el compromiso de que haremos todo lo posible para que los ajuste no caiga en el sector trabajador. Quieren dejar a los sectores populares sin viviendas, sin escuelas".Kicillof también hizo referencia al DNU del presidente Javier Milei y remarcó: "En esta ley ómnibus que yo llamo ´ley tanque´ viene una nueva distribución diferente de los diputados por la provincia pero los recursos disminuyeron" y sostuvo que "acá no hay recursos suficientes pero pensamos en la gente. Piensan que somos una Pampa llena de vacas y de soja, producción que realizan las personas del pueblo bonaerense".Luego opinó sobre el verano que se avecina y explicó "los intendentes de la Costa se muestran pesimistas con la temporada". "Vamos a empujar para que sea lo mejor posible", afirmó y expresó que "hay decisiones que nos exceden pero buscaremos que al menos esté cerca de una temporada récord como la pasada".El gobernador también se refirió a la economía y manifestó: "Observo que la política económica que se está aplicando no es milagrosa ni novedosa. Esto tiene que ver con cuestiones más profundas, como la solidaridad y el amor".Y dijo que "entre los libros que hoy reparte nuestro Instituto Cultural está la Constitución Nacional y sería bueno que muchos políticos le dieran bola. En el DNU encuentro por lo menos que hay 3 artículos que están vulnerados"."Uno que habla de la división de poderes y, por ejemplo, esta madrugada en la Provincia se votaron 2 leyes que se aprobaron y son muy importantes. La gran mayoría que van a pagar las tasas del Inmobiliario rural van a abonar menos que el último año", afirmó y dijo que "esta política económica del Gobierno nacional no es un ajuste equitativo, es una trasferencia".En ese contexto expresó que "los que ganan los sueldos en pesos están en una desventaja con lo que tienen títulos en dólares" y señaló que presentaron una ley y "el Poder Legislativo la discutió y la votó. Eso es democracia".A Kicillof lo acompañaron funcionarios de su gobierno como Silvina Batakis, Agustín Simone, Florencia Saintout y el intendente de Salto, Ricardo Alessandro.