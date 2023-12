"En esta provincia no manda la planilla del Excel sino la obra pública que genera empleo"

El ministro Gabriel Katopodis / Foto: Eva Cabrera.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia,, consideró este viernes que, y destacó la aprobación por parte de la Legislatura local del paquete impositivo y de endeudamiento enviado por el titular del Ejecutivo,"Acá no manda la planilla del Excel, sino la obra pública que genera empleo y mejora la calidad de vida de las personas cuando llega a cada pueblo. Los bonaerenses votaron otra cosa y definieron otras prioridades. El diseño de país que tiene (Javier) Milei en la cabeza no está bueno para los argentinos. Vamos a tener una país más pobre, con menos industria nacional y donde se va priorizar la ley del más fuerte", remarcó Katopodis en declaraciones a Radio Provincia.El ministro bonaerense consideró que, y que en esta ocasión se realiza de "la forma más brutal"., añadió.A su vez, detalló: "Nosotros nos oponemos y creemos que es una muy mala decisión la que toma el gobierno nacional de paralizar la obra pública. Todos los días recibimos intendente de la provincia que me plantean con angustia y preocupación lo que está pasando. Hay más de 2.300 obras en el país que se están frenando. Eso tiene un gran impacto en la cadena de construcción".Respecto de las prioridades que tiene la provincia en materia de infraestructura, Katopodis resaltó que"En este contexto vamos a priorizar un estado presente, poniendo todos los recursos y la infraestructura para cuidad a nuestra gente", consideró y remarcó que "tenemos la oportunidad de demostrar que hay otra manera de hacer las cosas y marcando otras prioridades, además de demostrar que el Estado puede proyectar, desarrollar y planificar de manera inteligente con ese capital humano enorme que tenemos".