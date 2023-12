El presidente mexicano calificó de "hipócrita" el discurso de Javier Milei

Foto: AFP

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó a su par argentino, Javier Milei, al señalar que su discurso es "hipócrita", y afirmó quede sus políticas, a la vez que criticó las medidas anunciadas para evitar las protestas luego de las primeras movilizaciones obreras contra el nuevo gobierno., expresó el mandatario de izquierda en su conferencia de prensa matutina, según reprodujo la agencia de noticias Sputnik.Asimismo, López Obrador sugirió a los movimientos sociales en Argentina buscar formas pacíficas para expresar su inconformidad, y que se manifiesten sin violencia, ya que ese "recurso solo lo utiliza la derecha"."Es cosa de no caer en la trampa de la violencia. ¿Qué tienen ellos? La fuerza bruta, no la razón, entonces se imponen con la fuerza, así han sido las dictaduras en Argentina y Chile. Entonces hay que evitar la confrontación (...) Por lo general la derecha y el conservadurismo son muy autoritarios y quieren imponerse por la fuerza para someter y generar miedo y que nadie salga, que nadie proteste y que si se hace sea con los dientes apretados", sostuvo.Por otra parte, según consignó el medio local La Jornada, el presidente mexicano, fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), le pidió a los movimientos sociales en América Latina no dejarse engañar por las extravagancias,"Ojalá que no haya descontrol en Argentina, que no haya represión pero esas políticas si son muy antipopulares y entregusitas. Eso de poner en venta empresas, ya padecimos nosotros eso, ya se demostró que eso es un fracaso y regresar otra vez a eso", detalló.El miércoles, miles de trabajadores argentinos nucleados en la central obrera Confederación General del Trabajo (CGT), y numerosas organizaciones sociales, continuaron el cronograma de protestas contra el nuevo Gobierno y sus nuevas disposiciones para desregular la economía.por brindar su apoyo al entonces candidato Gustavo Petro durante una entrevista con la televisora NTN24.