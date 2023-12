La Justicia dictó el procesamiento del hombre que amenazó a Grabois y otros dirigentes

Marco Antonio Chediek, prcesado por amenazas / Foto: Linkedin

El que las hace las paga.



Primer procesado por amenazas e incitación a la violencia colectiva contra varios dirigentes y organizaciones, en particular contra nosotros. El señor Chediek, empresario y activista de La Libertad Avanza, fue además embargado por varios cientos de… pic.twitter.com/Xm3atR3hwa — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 29, 2023

El dirigente social y líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, confirmó que la justicia ordenó el procesamiento y embargo por 600.00 pesos del seguidor de La Libertad Avanza (LLA), Marco Antonio Chediek, por "amenazas e incitación a la violencia colectiva" a través de las redes sociales."El que las hace las paga. Primer procesado por amenazas e incitación a la violencia colectiva contra varios dirigentes y organizaciones, en particular contra nosotros", anunció Grabois en su cuenta de la red social X (antes Twitter).La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del Dr. Daniel Rafecas quien dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Marco Antonio Chediek por encontrarlo "prima facie" responsable de los delitos de amenazas e incitación a la violencia colectiva.Además se embargaron los bienes y dinero de Chediek por 600.000 pesos.Grabois recordó que "el señor Chediek, empresario y activista de La Libertad Avanza" había realizado un video en la plataforma TikTok amenazándolo de muerte si se hacía presente en alguna manifestación en contra del Gobierno del presidente Javier Milei., afirmó Grabois.El dirigente sostuvo que cuenta con un equipo de abogados que "tiene varios expedientes más en curso por hechos similares" y advirtió que "no le vamos a dejar pasar una"."Quienes necesiten asistencia jurídica en este tipo de casos de violencia política nos pueden escribir a argentinasinmiedo@gmail.com", completó en su publicación en X.(amenazas, agresiones, hostigamiento, difamaciones, falsas imputaciones o noticias falsas) se encuentra a disposición de "todas las organizaciones, militantes y cualquier persona que sufra este tipo de avasallamiento a su libertad", según informaron fuentes partidarias.de dos minutos de duración, donde profirió amenazas contra cualquier dirigente político o social que pudiera pretender manifestarse eventualmente contra alguna medida que pudiera tomar el Gobierno de Javier Milei, quien había resultado electo presidente cinco días antes.En el video, amenazaba a Grabois con que "no joda con los milicos" porque "no tenemos nada que perder, la gente que te sigue tiene mucho más que perder, tiene familia"., reiteró Chediek.Además le deseó "suerte" a Grabois y le aconsejó que lleve "chalecos porque de este lado no hay balas de goma".El seguidor de Milei también amenazó al Secretario General del Suteba de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel y al referente de la Izquierda Socialista y sindicalista, Rubén "Pollo" Sobrero, y los hizo "responsables de lo que les pueda llegar a pasar a sus militantes".