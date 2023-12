Empresarios estiman que el boleto de colectivo costará 400 pesos en febrero

Foto archivo: Gustavo Amarelle.

"Mover a un pasajero sale hoy, $800", pero aclaró que "la mitad de esta estructura tiene que ver con salarios y, si en un contexto de inflación aceleradísima se reabren paritarias, el número subiría sustancialmente" Luciano Fusaro (Aaeta)

El aumento para enero: 45%

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta),, remarcó este viernes la necesidad de alinear los valores del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires con los que rigen en las provincias y adelantó que “en febrero”En declaraciones formuladas a la radio AM750, Fusaro aseguró queEn ese marco, indicó que, por ejemplo, “en Córdoba y en Rosario el (boleto) mínimo está en $240”, e insistió con que el precio debe ir más allá de los $800 por viaje.Si bien consideró que sería “razonable” un tarifazo del orden del 400%, destacó que “por lo que se habló ayer" con las autoridades del Gobierno nacional, no se va a llegar "a la tarifa de $ 800" ."Yo me animo a estimar $400 pesos como algo razonable para febrero”, soltó Fusaro.El empresario indicó que su idea y la del Gobierno es“No tengo los valores que se pagan en el interior”, dijo en relación con los diferentes costos que existen entre el AMBA y las provincias., afirmó.Insistió en que, según la estructura de costos que maneja Aaeta, "mover a un pasajero sale hoy, $800”, pero aclaró que “la mitad de esta estructura tiene que ver con salarios y, si en un contexto de inflación aceleradísima se reabren paritarias, el número subiría sustancialmente”.“El tema es cómo se cubren esos $800. El Estado fija, mediante un análisis político, cuál es la tarifa aceptable para la población. Es una decisión política que el AMBA tenga un precio más barato. Los costos son homogéneos, no hay tantas diferencias. El costo real es de $800 y hoy se reciben $400”, comentó.El jueves, el Gobierno nacional dispuso un aumento del 45% en la tarifa del transporte urbano de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) La decisión se tomó tras una reunión del ministro de Infraestructura y Transporte, Guillermo Ferraro y el secretario de Transporte, Franco Mogetta con representantes de las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)."Durante el encuentro se remarcó la importancia de", señaló un comunicado difundido tras el encuentro.