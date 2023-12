Buena perspectiva para la cosecha de soja y maíz a pesar de la disminución de las lluvias

Rechazo de Coninagro

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) manifestó este viernes su rechazo a una disposición del Banco Central (BCRA) que prorroga hasta el 30 de junio el cobro de una "sobretasa a los productores que tengan el 5% de soja guardada".



"Desde Coninagro venimos planteando la arbitrariedad de castigar a una producción específica con un recargo en la tasa de interés, un abuso que venía practicando el BCRA desde la gestión pasada y ahora el nuevo Gobierno lo vuelve a implementar", se quejó la Confederación en una publicación de la red social X.



Así, hizo referencia a la Comunicación "A" 7931 de la autoridad monetaria firmada por el gerente de Emisión de Normas, Enrique Martin, y el gerente principal de Emisión y Aplicación de Normas, Darío Stefanelli.



La circular del BCRA señala que "hasta el 30-6-24, la tasa nominal anual de interés compensatorio de las financiaciones de entidades financieras en pesos -cualquiera sea la forma de instrumentación- a clientes con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de Productor con acopio de su producción de soja, será como mínimo el 120% de la última tasa de Política Monetaria publicada".



Al respecto, Coninagro consideró que "los funcionarios actuales ahora prorroguen esta medida es continuar con un claro atropello y castigo a los productores, no sólo de soja, porque son alcanzados por la medida los productores mixtos, que ven recargada en un 120% la tasa de interés para una inversión ganadera".



Asimismo, sostuvo que "el cooperativismo agroindustrial está en contra de estas medidas ya que se predicaba una desregulación de la economía, pero imponer una sobretasa a los productores que tengan el 5% de soja guardada, con claro perjuicio a estos y a los productores mixtos, no es razonable".



"En virtud a las propuestas del plan de estabilización anunciado con muchas desregulaciones planteadas en el DNU (Decreto 70/2023) y paquete de leyes enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional, esperamos que esta medida sea reconsiderada, ya que va en contra de la política que había prometido el presidente", concluyó Coninagro.



La nueva normativa del BCRA "exceptúa" de la tasa a "aquellos casos de clientes cuyo monto total de financiaciones en el sistema financiero, considerando la financiación solicitada (medidas en términos de consolidación mensual), no supere el importe equivalente a 3 millones -en pesos y en moneda extranjera-, y/o que acrediten no tener un acopio de su producción de soja superior al 5% de su capacidad de cosecha anual".