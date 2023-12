Frente a la encefalitis equina, trabajemos por "una salud": humana, ambiental y animal

Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

La encefalomielitis equina es una enfermedad viral que afecta a los caballos y puede transmitirse a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados.En Argentina, esta enfermedad ha sido reportada en la mayoría de las provincias - desde el norte hasta la Patagonia-, principalmente en las regiones donde se encuentran la mayor concentración de caballos y en las zonas rurales. Debido a la falta de reportes de casos desde el último brote en 1988,en lugar de ser obligatoria.En esta época, siendo éstas reservorios naturales del virus. La picadura de aves afectadas, son las que transmitirán por parte de este vector, la enfermedad tanto a los equinos como al ser humano.La prevención de la encefalomielitis equina se basa en lay en la adopción de medidas de control de mosquitos, como el uso de insecticidas y repelentes y la eliminación de criaderos de mosquitos.En caso de que una persona sea infectada con el virus de la encefalomielitis equina, se recomienda lapara recibir el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones graves. Además se recomienda que los médicos que reciban casos sospechosos en zonas donde se reportó la enfermedad en equinos pidan la realización del análisis que confirme la enfermedad viral.Hay numerosas y excelentes publicaciones con descripción detallada de la enfermedad, medidas de protección y control realizada por especialistas.A la fecha hay más de 1.100 casos comunicados oficialmente, hay especialistas que sostienen que por cada caso informado hay de 4 a 10 sin aviso.Estamos al comienzo del verano con muy alta presencia de vectores.Prácticamente la mitad de las provincias de nuestro país han presentado casos.Se confirmó el primer caso en humanos.Se diagnosticó presencia de encefalomielitis equina del Oeste en una muestra de un ovino conviviente con equinos con sintomatología clínica.Apareció la primera partida importante de vacuna para ingresar al mercado.Senasa exige la aplicación y certificación por veterinarios acreditados.Se norma el movimiento de equinos vacunados y NO vacunadosHace 30 días que se confirmó la enfermedad en el país y quedan 20 días aproximadamente para que todo equino que va a ingresar a un evento hípico acredite la vacunación correspondiente.Distribución de vacuna fuera del canal veterinario.Aplicación de vacunas realizadas por no profesionales.Falta de registro y certificación de vacunas.Si no corregimos estas desviaciones, seguramente nos llevara a desconocer nuevamente la situación sanitaria para poder tomar las medidas correctivas necesarias para frenar el avance de esta enfermedad que tiene alta letalidad en equinos y es una zoonosis.Es aquí donde el concepto de "una salud" debe interpretarse y aplicarse en su máxima expresión.Trabajemos juntos profesionales de la salud humana, ambiental y animal.Capitalicemos esta situación, es el momento de demostrarnos que podemos lograr de la sinergia pública-privada estar a la altura de esta demanda de respuestas y acciones.Hay normativas, hay elementos tecnológicos para identificar, registrar y georreferenciar cada animal, hay profesionales preparados y acreditados, y está presente autoridad de aplicación. Tenemos los elementos que demanda y sostiene un plan y un sistema sanitario para contener, controlar y prevenir enfermedades.