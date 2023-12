"¿Por qué esta dirigencia sindical hizo el último paro en 2019?", se preguntó Adorni VER VIDEO

"Es llamativo que quienes defienden de manera legítima los derechos de los trabajadores hayan percibido lo que están percibiendo en 17 días de gobierno y no lo hayan percibido en los cuatro años que tuvieron para analizar la situación" Manuel Adorni

Foto: Camila Godoy.

"Argentina es un país que tiene la menor cantidad de empresas por habitante y por supuesto que las empresas son las que generan ese empleo de calidad, y además de esto los salarios son también de los más bajos de la región" Manuel Adorni

Foto: Camila Godoy.

Bono para jubilados

Argentina no participará de los Brics: "Muchos ejes de la política exterior difieren de la anterior" VER VIDEO

Sobre la decisión de no participar de los Brics

El Gobierno nacional salió este viernes al cruce del, al advertir que "llama la atención" que "tan rápido" se esté "en contra de las reformas" impulsadas, y remarcó que"No hay precedente de haber llamado a un paro general de una manera tan rápida desde la asunción de un nuevo gobierno cuando todos a esta altura deberíamos ser conscientes que la herencia es absolutamente brutal y brutal por lo malo", afirmó esta mañana, vocero presidencial, en su conferencia de prensa en la Casa Rosada.Adorni enfatizó que la "enorme mayoría de argentinos sí entiende la situación y que de este problema precisamente se sale trabajando, produciendo y no se sale ni parando ni cortando calles", dijo en una crítica directa a la medida anunciada el jueves por el confederal de la CGT para el 24 de enero desde las 12 hasta la medianoche Al insistir en sus críticas, manifestó que "llama también la atención por qué esta misma dirigencia sindical el último paro nacional que hizo fue en 2019 cuando lo cierto es que, para usar números redondos; la informalidad laboral fue exactamente la que estoy describiendo"."Es llamativo -puso de relieve- que quienes defienden de manera legítima los derechos de los trabajadores hayan percibido lo que están percibiendo en 17 días de gobierno y no lo hayan percibido en los cuatro años que tuvieron para analizar la situación".En simultáneo, Adorni repitió que resulta "llamativo" quey agregó: "Estamos en un sendero extremadamente complejo, complicado y preocupante donde se vienen meses muy difíciles en Argentina".Por eso, apuntó que al Gobierno le "llama la atención" también que "en este contexto no se entienda que efectivamente" algo que "merece modernización es el esquema laboral, que necesita reformas urgentes".Al respecto, citó que la Argentina "tiene hoy una riqueza per cápita más baja que la que tenía en 2011 y eso significa básicamente que la Argentina no está creciendo pero además de eso hace 10 años que la Argentina no crea empleo privado de calidad"."Cuando uno revisa los números de empleo", remarcó.Adorni, en paralelo, sostuvo que la "verdad que creer que esta dinámica al menos de los últimos 10 años no tiene relación con la normativa laboral nos llama la atención".Simultáneamente, hizo hincapié en que la".El vocero presidencial indicó que, "además de esto, buena parte de los trabajos son informales, así que nos resulta llamativo que ésta no sea la misma lectura que hace la dirigencia sindical que precisamente representa a estos trabajadores que tienen malos salarios, que están parte de ellos en la informalidad y que no logran conseguir mejores empleos de calidad".Al respecto, insistió en quey que las empresas inviertan y los salarios mejoren".Adorni, por último, volvió a cargar contra la CGT al repetir que la "defensa de los trabajadores tal vez esté sesgada por algunos otros intereses".Por otra parte, Adorni confirmó el bono de $ 55.000 para los jubilados que se pagará con los haberes de enero , pero advirtió que "aún no está definido el monto" correspondiente a febrero.En su habitual conferencia de prensa ratificó lo adelantado por fuentes oficiales, y señaló que "de este modo,".Asimismo, reiteró que, de ahora en más, "en tanto y en cuanto no esté vigente una nueva Ley de Movilidad, los jubilados serán compensados de manera mensual para que dejen de perder contra la inflación".El bono de $ 55.000, indicó, se otorgará "en línea de lo obsoleto de la, entendiendo que iba a ser sumamente perjudicial para los jubilados"."El bono de enero va a ser de $ 55.000, va a estar estipulado otro bono para febrero, pero aún no está definido el monto", puntualizó.El vocero presidencial también se refirió a la decisión del Gobierno argentino de no participar del bloque de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) al argumentar que e