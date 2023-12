Kicillof: "Milei venía a cerrar el Banco Central pero lo que quiere cerrar es el Congreso"

Foto: Eva Cabrera

La "tasa Kicillof"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo este viernes que el presidente Javier Milei hizo la devaluación "más grande la historia a dos días de asumir" y que, si bien en campaña había dicho que venía a cerrar el Banco Central, "lo que parece es querer cerrar el Congreso", al cuestionar elenviada por el Poder Ejecutivo.yo no soy abogado pero no hay ningún constitucionalista que avale el DNU, es absolutamente contrario a la división de poderes", señaló Kicillof en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.Evaluó que "obviamente lo elaboró antes y lo escondió y ocultó porque este bagaje de decisiones no fueron dichas en campaña ni tampoco elaboradas en el Gobierno"."Lo mezclaron tanto que no (lo defiende) ni (Daniel) Sabsay ni (Ricardo) Gil Lavedra o (Andrés) Gil Domínguez, todos los constitucionalistas que, cuando había un DNU en la mesa, decían que era un abuso, ahora hay un DNU con 300 leyes que pretenden terminar, es muy grave", explicó.Para Kicillof, el decreto presentado por el Presidente "; tarjetas de crédito que pueden cobrar cualquier cosa a favor de los bancos; cobra cuentas sueldos; permite cobrar extracciones en los cajeros, complican a la gente y después venden nuestro patrimonio"."Por último", aseveró.El gobernador bonaerense explicó que, en esa provincia, la, como lo hizo la Federación Argentina de Municipios (FAM), todas en rechazo del DNU, por lo que, dijo, "hace mal el Gobierno en ver fantasmas o conspiraciones" y que, en cambio, "tiene que entender que, si toma medidas o decisiones malas o inconsultas con instrumentos que no correspondan, habrá respuestas".Y añadió:También analizó que la"es una ley tanque, tiene mucha gravedad institucional, estamos muy preocupados por el formato pero también por cada una de las cuestiones", mencionó.Afirmó que en la provincia de Buenos Aires "se ganaron las tres elecciones siendo frontales con posicionamientos de defender la producción, el trabajo, la industria, los pequeños productores, a la educación, a la salud, pero este tema no se resuelve pro decreto, se resuelve respetando las instituciones y con discusiones y debates que tendrán que ser profundos".En esa línea, enfatizó en que Milei "está equivocado o miente cuando dice que la ciudadanía le convalidó esto que está haciendo; él dijo que el ajuste esta vez no iba a ir a la sociedad, a la clase media o sectores populares, pero aumentan las prepagas, el 'bondi', tarifazo, devaluación, aumento de alimentos, termina con la obra pública en todo el país y no era eso".Sobre las declaraciones de Milei en cuanto a la(SIC) para pagar el juicio por la expropiación de YPF, el gobernador respondió: "Es gente que quiere privatizar YPF y otra 41 empresas públicas; YPF es una empresa que da ganancias aproximadamente 4 mil millones de dólares por año".Asimismo, dijo que "desde que se recuperó YPF se recuperó Vaca Muerta, ellos hablan de Vaca Muerta como la futura riqueza de la Argentina y cuando estuvo privatizada fue un desastre total, se llevaban los dividendos, no exploraban y quieren volver a ese modelo"."La recuperación de YPF nos permitió volver a avanzar con el autoabastecimiento energético, pero son cosas en las que este Gobierno no cree, y la quieren entregar de nuevo, y las", aseveró.