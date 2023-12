Pico de mosquitos en el AMBA: alerta por la especie vectora de la encefalitis equina

Ante el brote de EEO en equinos, la especialista recomendó a la población utilizar repelente, llevar ropa con manga larga y pantalón largo para cubrir la mayor parte del cuerpo.

Encefalitis Equina del Oeste

El aumento de mosquitos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se registró en los últimos días se trata de un, que es conocida como el "mosquito de inundación" y transmite el virus de la Encefalitis Equina del Oeste (EEO) que actualmente presenta un brote en caballos en el centro y norte de nuestro país, según advirtieron a Télam especialistas."Estamos con un pico grande de abundancia de una especie que llamamos mosquitos de inundación por el tipo de estrategia y ciclo de vida que tiene", indicó a Télam la directora del Grupo de Estudio de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Sylvia Fischer."La característica principal que tiene es que las hembras ponen los huevos en lugares que se pueden anegar cuando llueve, donde se forman charcos temporarios de distintos tamaños. Y en épocas de mucha lluvia como estamos teniendo ahora, todos los huevos que están acumulados en estos lugares que se inundan cuando llueve, eclosionan casi simultáneamente", apuntó la investigadora principal del Conicet y docente de la UBA.En este sentido, Fischer precisó que "hay cantidades y cantidades de mosquitos emergiendo en gran parte de la Provincia de Buenos Aires" y advirtió que toda la zona del AMBA está "complicada", de acuerdo con los datos meteorológicos y del monitoreo del grupo de investigación."Generalmente diría que la picadura del Aedes albifasciatus es inofensiva, pero en este momento estamos teniendo un brote de EEO en caballos a nivel de la zona centro y norte de nuestro país", explicó Fischer.La EEO es una enfermedad neurológica producida por un Alphavirus homónimo (VEEO) que se transmite a través de picaduras de mosquitos, y aunque afecta principalmente a caballos también puede ser contraída, sintomáticamente o no, por seres humanos.En las personas, la enfermedad tiene un período de incubación de dos a diez días, la mayoría de los casos son asintomáticos o se presentan como cuadros leves con fiebre, cansancio, dolores musculares y malestar general que se resuelven espontáneamente en siete a diez días.Por otro lado, Fischer advirtió que, por la escala del pico de mosquitos actual, no hay estrategias factibles para controlar la reproducción de esta especie.Las recomendaciones que se conocen para, como eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua no se aplican a este "mosquito de inundación" porque es totalmente diferente el tipo de lugares en los que se cría.Ante el brote de EEO en equinos, la especialista recomendó a la población utilizar repelente, llevar ropa con manga larga y pantalón largo para cubrir la mayor parte del cuerpo y tener más recaudos a la hora de estar en espacios verdes.