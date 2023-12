Argentina anunció formalmente que no participará de los Brics

El Gobierno argentino informó este viernes que envió(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para anunciar quede economías emergentes.Al respecto, el vocero gubernamental, Manuel Adorni, señaló que se está "en un cambio de la política internacional que amerita que esto", en referencia a la adhesión, "entre en un análisis más profundo que el que entendemos que había tomado el Gobierno anterior".Fuentes gubernamentales habían confirmaron a Télam que días atrás se envió una nota a los presidentes de los cinco países que integran el bloque:(Brasil),(Sudáfrica),(India),(China) y(Rusia).Según trascendió, en las cartas se afirma que "no se considera oportuno en esta instancia participar como miembro a partir del 1 de enero del 2024 ya que muchos ejes de la política exterior actual difieren de la anterior" gestión., en la misiva se explica que "la impronta en materia de política exterior" de la administración de La Libertad Avanza (LLA) "difiere en muchos aspectos de la del Gobierno precedente".Además se conoció que en la carta destinada a Lula se aclara que, más allá de la renuncia a los Brics, se reitera "el compromiso" del Gobierno nacional con la "intensificación de los lazos bilaterales con su país, en particular el aumento de los flujos de comercio e inversión".En agosto pasado, Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron aceptados para ingresar al grupo a partir del 1 de enero de 2024. En ese momento, el por entonces presidente Alberto Fernández afirmó que la Argentina se propuso ser parte de los Brics porque "el difícil contexto internacional confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo".El foro de los Brics representa actualmente el 36% del PBI mundial y el 46% de la población del planeta.