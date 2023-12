Personalidades de la cultura se congregaron en La Plata para repudiar el DNU

Personalidades de la Cultura se congregaron en el Teatro Argentino de La Plata. Foto: Twitter Florencia Saintout.

Foto: Twitter Florencia Saintout.

Foto: Twitter Florencia Saintout.

Más de tres mil representantes de diferentes sectores de la cultura se autoconvocaron en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plataque impulsa el Gobierno de Javier Milei a través del DNU de desregulación económica y la denominada ley ómnibus.La reunión, que tomó forma de plenario, se realizó el jueves en la Plaza de la Memoria del Teatro Argentino y los presentes definieron un plan de acción a seguir que incluirá "nuevos encuentros, acciones públicas de visibilización en el marco de una campaña federal, amparos judiciales, diálogo legislativo y con el resto de los colectivos que se oponen al proyecto presidencial", informaron los organizadores.Entre los puntos que se rechazaron,Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA); y el desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.También manifestaron el repudio a la derogación de la Ley 25.542, que garantiza un precio único de venta de libros (protegiendo a las librerías independientes de la posición dominante de las grandes cadenas).La presidenta del Instituto Cultural bonaerense,pero teniendo en cuenta que no es "un planeta cultura, una isla" y que es necesario hacer más amplio el llamado para "articular con otros sectores de las universidades, los trabajadores, tenemos que poder articular en una gran multisectorial".También el exministro de Cultura Tristán Bauer, indicó que de las experiencias "de los momentos luminosos y de sombra aprendemos, tenemos la obligación y la responsabilidad de tomarnos de la mano y avanzar todos juntos y en unidad"Participaron del encuentro integrantes de, Actrices y actores, músicas y músicos, escritores y escritoras, productores y productoras, docentes universitarios, estudiantes universitarios en general y de facultades de artes, autoridades universitarias, secretarios de Cultura municipales., dijo el presidente de la Cámara del Libro, Juan Pampin, quien agregó que "es una ley propia del sector que al Estado no le cuesta nada" y ahora "vamos a ver comprometida la librodiversidad".Desde el mismo sector, el librero y editor Carlos Aprea sostuvo que el avance de los intereses extranjeros "hacen pelota a los que no se acomodan a sus modelos de pago" y que "el pez grande se come al chico".Además, destacó que "la actividad librera y editorial de las localidades del país suman centenares de pymes que sostienen el trabajo" de miles de personas vinculadas al sector.En tanto, la expresidenta de Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip)aseguró quey nos está distrayendo de lo fundamental, están queriendo quebrar la representación de los ciudadanos"."Una gran cosa que desde la cultura podemos hacer es organizarnos para buscar con los representantes de los partidos políticos fortalecernos y generar las alianzas de las otras fuerzas políticas que van a tratar de ocultarse tras las parcialidades de la ley ómnibus", concluyó.Por su parte, la actrizmanifestó que "después de esa lucha de una vida,, vamos a seguir luchando".Asimismo, el representante por la provincia de Buenos Aires del INT Alfredo Badalamenti destacó que "la respuesta de la comunidad teatral fue contundente, masiva e inmediata, ahí está depositada nuestra fe y nuestro trabajo".A su turno, Celsa Mel Gowland, del Inamu y presidenta de la Casa de la Música, sostuvo que con las modificaciones en el Instituto Nacional de la Música "el proyecto de ley elimina el objetivo principal del Instituto que es otorgar fondos de fomento para grabar, para hacer música en vivo" y que al eliminar la Asamblea Federal "el federalismo queda afuera".En el cierre, exministrasubrayó el marco de la convocatoria en uny recordó el trabajo realizado en sus años como funcionaria, en los que, dijo, "el compromiso era grande" porque "la cultura era central en nuestro proyecto, porque transforma definitivamente".