El gobierno bonaerense logró aprobar la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento

Impuesto Inmobiliario: establecieron topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto del año anterior. Foto: Eva Cabrera.

Kicillof: "Logramos que las leyes se traten y aprueben de cara a la Legislatura, no de espaldas" El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que, "a diferencia" del presidente Javier Milei, su administración logró que "las leyes se traten y aprueben de cara a la Legislatura, no de espaldas", tras la aprobación de la la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento para 2024.



"Se aprobaron las Leyes de Emergencia y Endeudamiento e Impositiva para el año 2024. Es una excelente noticia para los y las bonaerenses poder contar con estas leyes que nos permiten seguir trabajando por su futuro y avanzar con una estructura impositiva más progresiva, que cobra más a los que más tienen", destacó el gobernador en sus redes sociales.



En ese tono, agradeció a la vicegobernadora, Verónica Magario; al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Enrique Dichiara; y al jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Facundo Tignanelli.



También mencionó en su agradecimiento al Senado de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados Bonaerense, el bloque del Frente de Todos (FdT) de la provincia y "también a la oposición que las acompañó".



"A diferencia de Milei, logramos que las leyes se traten y aprueben de cara a la Legislatura, no de espaldas", definió Kicillof en su cuenta de X.

Se aprobaron las Leyes de Emergencia y Endeudamiento e Impositiva para el año 2024. Es una excelente noticia para los y las bonaerenses poder contar con estas leyes que nos permiten seguir trabajando por su futuro y avanzar con una estructura impositiva más progresiva, que cobra… — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 29, 2023

Acuerdo con la oposición

Se acordó la creación de un fondo de $ 116.000 millones para los municipios. Foto: Eva Cabrera.

Patentes, Ingresos Brutos y coparticipación

sancionó durante la madrugada de este viernesenviados por el gobernador Axel Kicillof, luego de mantener diversas reuniones a lo largo de la jornada con los referentes de los bloques opositores, con quienesEn una sesión simultánea que realizaron el jueves por la noche la, la administración provincial logró la aprobación de una ley que, entre otras, por el lapso de un año.A su vez, el Ejecutivo Provincial decidió prorrogar el Presupuesto 2023 -que contempló gastos por $6,9 billones- ante la falta de previsiones macroeconómicas por parte de la Nación.En la sesión, que finalizó pasada la 1 de la madrugada,para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo, en tanto que se dejó en suspenso la creación de la "Empresa bonaerense de emergencias en salud" y el "Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense", a pedido de la oposición.También se obtuvo el acompañamiento en ambas cámaras del proyecto de Ley Fiscal, que determina cada año el valor de todos los impuestos provinciales, que incluye un aval para que se puedanEn el caso del Impuesto Inmobiliario, se establecieron topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto del año anterior; y a pedido de la oposición se estableció una suba máxima del 200% para los incrementos del 2024.En el texto original, la provincia de Buenos Aires establecía que el 90% de los contribuyentes tendría aumentos iguales o menores al 200% y el 10% restante tendría subas del orden del 300%.No obstante, los tres bloques que conformaban la bancada de Juntos (PRO, UCR y CC), negociaron con el oficialismo bajar los topes al 200%.En ese sentido, fuentes del gobierno explicaron a Télam que "en los impuestos patrimoniales mantenemos la progresividad, con topes diferenciados para que aporten más los que mayor riqueza tienen" y se indicó que "se cobrará una cuota extra del Rural y una cuota extra del Urbano solo al 10% de las partidas de más alta valuación"."Como viene ocurriendo, la oposición defiende a los que más tienen, bajando los topes de 300% a 200% para que tribute menos el 10% de la población de más alto patrimonio. Igualmente, logramos compensar en parte esa pérdida de progresividad y de recaudación, con una cuota extra para ese 10% más rico", subrayaron.De acuerdo con lo aprobado, eltendrá un incremento promedio del 145% para los vehículos modelos 2013 a 2024, de acuerdo con los valores que fija la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, y el tope máximo para el incremento es del 270% para los autos de más alta gama.Desde el Poder Ejecutivo se precisó que "en, siempre en el marco de los acuerdos federales, se incrementará la recaudación generada por los sectores beneficiados por la actual reconfiguración económica que lleva a cabo el gobierno nacional" y se adelantó que "se implementará un anticipo de Ingresos Brutos a las grandes empresas"."De esta manera, seguimos trabajando para generar políticas para los más vulnerables, redistribuyendo el ingreso en la provincia", se planteó.La provincia pretende que, tal como ocurre en otras jurisdicciones, haya ajustes de los impuestos bonaerenses atados a la inflación a lo largo del año.Dentro de las conquistas obtenidas por la oposición, además de un fondo de libre disponibilidad de $116 mil millones para los municipios, también acordaron el depósito para este jueves de la mitad de la deuda que la Provincia mantenía con las intendencias por fondos de obras y seguridad, entre otros.Al respecto, el legislador, sostuvo que se seguirá "acompañando a los 135 intendentes de la provincia al dotarlos de un fondo que les permita poder tener herramientas para continuar con sus proyectos de gobierno", y ponderó la decisión del gobernador Kicillof de "eximir a los afectados de la tormenta de Bahía Blanca del pago del impuesto inmobiliario urbano".Por su parte, el senadoral hacer uso de la palabra ponderó que "corresponde que los sectores, como nosotros que somos bloques opositores, en este contexto apoyemos a los lideres que tienen la legitimidad de los bonaerenses para llevar adelante este año tan critico como es el 2024".No obstante, pidió "que se trabaje en una estrategia política para que la Provincia deje de ser discriminada en el reparto de la coparticipación" y detalló: "Hoy se aporta el 37% de los impuestos a la nación y solo se recibe el 21%. Le faltan 16 puntos a la provincia, si tuviera esos fondos no tuviera ningún problema de infraestructura".En tanto, el diputadosostuvo que la intención de su bancada es "ejercer una oposición responsable del mismo modo que pedimos que lo mismo hagan para con el gobierno nacional"."Que permitan al presidente Javier Milei gobernar, que fue lo que la sociedad votó y espera. Vamos a criticar y hacer observaciones pero vamos a intentar generar herramientas para no obstruir la gobernabilidad de Kicillof", concluyó.Al respecto, la diputada provincial, valoró que "como bloque al tratar la Ley Impositiva buscamos que no se golpee más el bolsillo de los bonaerenses; con la disposición de que no se aumente por encima de la inflación y que se establezcan topes que permitan proteger a un montón de bonaerenses para que los aumentos queden por debajo del indice inflacionario".Finalmente, al rechazar las propuestas tratadas, la legisladoracuestionó que "en la provincia se sigue pagando la deuda que contrajo (María Eugenia) Vidal mientras seguimos con los porcentajes más altos de pobreza e indigencia. No se puede continuar con un ciclo de ajuste y endeudamiento, debemos cambiar de raíz y romper con el FMI, desconocer la deuda de Vidal y tocar los intereses de los que más tienen".