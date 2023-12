ATE Capital denunció que el Gobierno porteño "pretende despedir a 7 mil trabajadores"

Foto: Archivo Osvaldo Fanton.

⚠️ ESTADO DE ALERTA EN LA CIUDAD ⚠️



Frente a los anuncios de despidos en distintos ministerios les estatales de la CABA, nos declaramos en Estado de Alerta y Movilización.



Exigimos a Jorge Macri la renovación de todos los contratos en la ciudad más rica del país. pic.twitter.com/ZwiajfGIeC — ATE Capital (@ATECapitalOk) December 28, 2023

La, que lidera Daniel Catalano, denunció este jueves que en "la ciudad más rica del país se pretende despedir a 7 mil trabajadores y cortar derechos" y aseguró que en las últimas horas el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, cesanteó de forma injustificada a personal bajo contratación monotributista.Un, explicó que esos trabajadores monotributistas tienen años de antigüedad y "cumplen funciones como agentes de tránsito, operadores territoriales y de asistencia técnica y social de proyectos de reurbanización y de programas educativos y, otros, son psicólogos que atienden a personas en situación de calle", a la vez que rechazó el DNU presidencial "Parece que losi y que la casta nacional y porteña son los trabajadores que a diario ponen el cuerpo, garantizan que funcione el Estado y que los vecinos accedan a los servicios esenciales", afirmó.Para la entidad gremial, no hay problemas de déficit en el distrito, y reseñó que el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció antes de entregar el mando a Macri "la creación de un fondo anticíclico, por lo que nadie entiende dónde está ese dinero"."Mientras tanto, los funcionarios de la ciudad aumentaron sus ingresos en un 185%, cuando la paritaria estatal se ubica muy debajo de esa pauta y los salarios que perciben los trabajadores no cubren la canasta que estima el propio gobierno porteño", aseguró.