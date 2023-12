Las elecciones que fueron claves en el mundo durante el 2023

Por orden cronológico, estas fueron las elecciones más relevantes del mundo llevadas a cabo durante el año 2023:



FINLANDIA

Parlamentarias

Domingo 2 de abril

Petteri Orpo de la Coalición Nacional encabeza el gobierno finés tras los comicios. Foto: AFP

En medio de una delicada situación tras su controvertido ingreso en la OTAN, los finlandeses dieron un giro a la derecha en las elecciones otorgandole el poder a una coalición entre la coalición Nacional, el Partido Finés, el Partido Popular Sueco y el los Demócrata Cristianos que sumaron 109 bancas contra 91 de las fuerzas progresistas. En el cambio de gobierno se destacó la caída al tercer lugar del oficialista Partido Socialdemócrata de la ex primera ministra Sanna Marin quien llevó al país a la alianza atlantista.





PARAGUAY

Presidenciales y balotaje

Domingo 30 de abril

Santiago Peña de ANR - Partido Colorado resultó electo como el nuevo presidente de Paraguay

El joven economista del partido oficialista Acción Nacional Republicana - Partido Colorado, Santiago Peña, fue electo con el 42,7 % de los votos, una diferencia de más de 15 puntos respecto de la alianza opositora que pretendía disputarle el poder Concertación Nacional liderada por Efrían Alegre y a 20 de Paraguayo "payo" Cuvas, quien fue la sorpresa de la elección con el partido Cruzada Nacional.





TAILANDIA

Parlamentarias

Domingo 14 de mayo

Srettha Thavisin fue elegido como primer ministro tras el pacto liderado por el partido opositor Pheu Thai. Foto: AFP

tras unas reñida parlamentarias, el partido opositor Avanzar de Pita Limjaroenrat dio la sorpresa obteniendo 151 bancas sobre 500 totales y buscaba una coalición con el también opositor y más tradicional Pheu Thai de Paetongtarn Shinawatra que obtuvo 141 y fue la segunda lista más votada; tras no llegar a un acuerdo Pheu Thai y el oficialista Bhumjaithai con otros aliados llegaron a formar gobierno, siendo este encabezado por Srettha Thavisin de Pheu Thai.





TURQUÍA

Presidenciales y balotaje

Domingos 14 y 28 de mayo

Erdogan obtuvo en balotaje un nuevo mandato al frente del gobierno turco

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue reelecto en segunda vuelta para un tercer mandato consecutivo, que lo dejó ante la posibilidad de completar un cuarto de siglo en la primera línea del poder. Primer ministro entre 2003 y 2014, y desde entonces presidente. Erdogan, al frente del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), alcanzó 52,2% de los votos frente a 47,8% para su rival, el socialdemócrata Kemal Kilicdaroglu.



"Nuestra nación nos confió la responsabilidad de gobernar el país durante los próximos cinco años", dijo Erdogan a sus seguidores desde lo alto de un ómnibus en su distrito natal en Estambul.





GRECIA

Parlamentarias

Domingos 21 de mayo y 25 de juniol

Mitsotakis logró en junio la mayoría absoluta para seguir gobernando Grecia. Foto: AFP

Tras los fallidos comicios de mayo, donde ninguna fuerza logró mayoría o aliados para lograrla, el líder conservador griego Kyriakos Mitsotakis se impuso con partido Nueva Democracia en las elecciones legislativas con 40,55% de los votos, lo que gracias a un bonus de 50 diputados para la formación más votada le da 158 escaños en el Parlamento unicameral griego, que cuenta con 300.



Frente a él, el partido izquierdista Syriza, dirigido por el ex primer ministro Alexis Tsipras (2015-2019), cosechó menos de 18% de los votos, y se quedó en apenas 48 diputados.





ESPAÑA

Parlamentarias

Domingo 23 de julio

Tras resultados reñidos en las parlamentarias, Pedro Sánchez logró armar una coalición de gobierno. Foto: AFP

Luego de que el Partido Popular (PP) ganará las elecciones generales sin mayoría propia, el líder de la formación Alberto Nuñez feijóo recibió el encargo del rey Felipe VI e intento formar gobierno en alianza con Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coaliación Canaria donde reuniendo 172 de las 350 bancas en disputa.



Tras no lograr la mayoría de 176 bancas, llegó la oportunidad de quien salió en segunda posición y era el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien formó una alianza diversa con la coalición de izquierda Sumar, los partidos regionalistas catalanes ERC y Junts, los regionalistas vascos PNV y EH Bildu y otras fuerzas regionales menores logrando la mayoría absoluta y un nuevo período al frente de la Moncloa.





GUATEMALA

Presidenciales y balotaje

Domingos 25 de junio y 20 de agosto

Arévalo venció a Torres en el balotaje

Tras una primera vuelta muy fraccionada, Susana Torres de Unión Nacional de la Esperanza (UNE) con el 21,1 % de los votos y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla con el 15,5 %. En el balotaje, el socialdmócrata Arévalo logró un fuerte respaldo popular del 60,9 % contra el 39,1 % de Torres, tras idas y vueltas por reclamos judiciales el resultado quedó confirmado.





NUEVA ZELANDA

Parlamentarias

Sábado 14 de octubre

Con Christopher Luxon, el Partido Nacional volvió al poder

El Partido Nacional fue la opción más votada por los neozelandeses en las pasadas elecciones generales, nueve meses después de que la ex primera ministra Jacinda Ardern del Partido Laborista anunciara por su sorpresiva dimisión. Christopher Luxon, el flamante premier llegó a un acuerdo con las formaciones ACT Nueva Zelanda y Nueva Zelanda Primero.





ECUADOR

Presidenciales y balotaje

Domingos 20 de agosto y 15 de octubre

Noboa se impuso sobre González en la segunda vuelta

Inmerso en una grave crisis económica y social, que llevó al presidente saliente Guillermo Lasso a adelantar los comicios un año y medio, el empresario Daniel Noboa del partido ADN se impuso en la segunda vuelta con el 51,8 % alzandose con la presidencia, por lo que completará el mandato, sienfo el jefe del Estado más joven en la historia del país.



Luisa González del correísta Revolución Ciudadana quedó en segundo lugar con el 48,2 % y seguirá como la primera fuerza en la Asamblea Nacional de Ecuador.





POLONIA

Parlamentarias

Domingo 15 de octubre

Donald Tusk encabezará una coalición que desaloja del poder a Ley y Justicia (PIS)

Con una coalición variopinta encabezada por la Coalición Cívica (KO), Donald Tusk logró imponerse como primer ministro sobre el partido conservador Ley y Justicia (PiS). La suma de KO, Polonia 2050, el Partido Popular (PSL) y Nueva Izquierda logró 241 de las 460 bancas del Sejm contra los 191 de Derecha Unidad encabezada por el PiS de Jaroslaw Kaczynski, que perdió tras 8 años en el poder.





ARGENTINA

Presidenciales y balotaje

Domingos 22 de octubre y 19 de noviembre

Milei de La Libertad Avanza derrotó al exministro de Economía Massa en balotaje. Foto: AFP

Tras una campaña intensa y en segunda vuelta, la fórmula de La Libertad Avanza (Milei - Villarruel) se impuso con el 55,6 % contra el 44,4 % del oficialista Unión por la Patria (Massa-Rossi). En la primera vuelta, el oficialismo había logrado el 36,8 % contra el 30 % de LLA y 23,8 % de Juntos por el Cambio (Bullrich-Petri), esta coalición que quedó afuera del balotaje le dio su apoyo a La Libertad Avanza y resultó decisiva en el resultado final.





EGIPTO

Presidenciales

Del domingo 10 al martes 12 de diciembre

Al Sisi se impuso con holgura para un nuevo mandato presidencial. Foto: AFP

El actual mandatario de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, ganó las elecciones presidenciales del país con el 89,6% de los votos, asegurándose sin sorpresa un nuevo mandato de seis años. Hubo un nivel de participación "sin precedentes" del 66,8% de un total de 67 millones de electores, de los cuales más de 39 millones votaron a Al Sisi, que dirige Egipto desde hace una década.