La balanza de pagos arrojó un déficit de US$ 6.103 millones en el tercer trimestre del año

La balanza de pagos arrojó al término del tercer trimestre del año un déficit de US$ 6.103 millones, frente a un saldo negativo de US$ 3.506 millones en igual período de 2022, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Este incremento en el déficit se dio a la par de que el Producto Bruto Interno (PBI) registrara una caída del 0,8% entre ambos períodos, detalló el Indec.En tanto,, lo que representó un incremento frente a los US$ 271.776 millones de igual mes de 2022El resultado de la Balanza de Pagos reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior.Durante el tercer trimestre de 2023, el saldo de la cuenta corriente registró un descenso de US$ 2.597 millones en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este retroceso, totalizando US$ 5.146 millones.Además, las importaciones de bienes también evidenciaron una disminución entre períodos, registrando una caída de US$ 2.627 millones.El déficit en la balanza de servicios en el tercer trimestre de 2023 se estimó en US$ 1.743 millones.Si bien el saldo de este intercambio continúa siendo negativo, se registró una mejora de US$ 322 millones respecto al observado un año atrás, como consecuencia del crecimiento en las exportaciones de servicios, mientras las importaciones del mismo rubro disminuyeron levemente.El déficit en la cuenta de ingreso primario alcanzó los US$ 3.447 millones, lo que representó un deterioro de US$ 420 millones respecto al registrado hace un año.Ello fue impulsado principalmente por el saldo negativo estimado para la renta de la inversión, que ascendió a los US$ 3.427 millones.El ingreso secundario se mantuvo positivo, estimándose en US$ 461 millones, US$ 20 millones más al registrado en el mismo trimestre de 2022.El Indec ponderó que el saldo de la cuenta capital ascendió a US$ 35 millones y, que como consecuencia de ello, las necesidades de financiamiento del tercer trimestre de 2023 para la economía argentina ascendieron a US$ 6.067 millones.El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó el domingo que “recibimos la peor herencia”, con “15 puntos del PBI de déficit (fiscal) consolidado y una inflación que se destapa, producto de las políticas de los últimos 20 años”.Caputo destacó que las medidas que adoptó el gobierno, entre ellas la devaluación del peso y la suba de las retenciones, fueron “para que esa situación de inflación heredada no se exacerbe (porque) ya estábamos en eso”.El titular de la cartera económica aseguró que “las medidas fueron muy bien recibidas”, con una reducción en la brecha cambiaria y compras de dólares por parte del banco Central.Más allá de las declaraciones, el Indec dio cuenta que durante el tercer trimestre de 2023, la cuenta financiera registró un ingreso neto de capitales de US$ 5.262 millones.