El Papa Francisco denunció las "matanzas de inocentes en el mundo"

El Papa Francisco denunció este jueves las "matanzas de inocentes en el mundo", en un mensaje en la red social X en el que también repudió las "masacres" causadas por "las armas"., lamentó.Subrayó que actualmente, "como en el tiempo de Herodes, las intrigas del mal, que se oponen a la luz divina, se mueven a la sombra de la hipocresía y del ocultamiento"."¡Cuántas masacres debidas a las armas!", exclamó el sumo pontífice, citado por Vatican News y la agencia de noticias Europa Press.El argentino Jorge Bergoglio pronunció en varias ocasiones las palabras "masacre de los inocentes", en recuerdo a las víctimas de los conflictos en curso, en Ucrania, Siria, Yemen, Armenia, Azerbaiyán, Sudán, Congo y, en particular, de la guerra que tiene lugar en Gaza entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas.En su mensaje Urbi et Orbi del 25 de diciembre hizo un llamamiento para poner fin a la actual carrera armamentística.Refirió que "la gente, que no quiere armas sino pan, que lucha por salir adelante y pide la paz, ignora cuánto dinero público se gasta en armamento"."Sin embargo, ¡deberían saberlo!", concluyó.