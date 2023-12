Salta, ante el desafío de alcanzar los 3 millones de turistas y generar 20.000 empleos

Peña dijo que modificaron el rumbo promocional "en base a un contexto (económico y financiero) que vive hoy Argentina" / Foto: archivo.

El ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, admitió que, frente a las actuales condiciones económicas, su gestión afronta el "desafío" de sostener el plan Liderar, que pretende posicionar en 2027 a la provincia como líder de ese mercado en Argentina y alcanzar los 3 millones de turistas receptivos y generar 20.000 puestos de trabajo.Entrevistado por Télam Radio, el funcionario señaló: ", que no es fijo, que no es permanente, que tiene sus modificaciones, que va dependiendo de distintas coyunturas que quizás no se manejan desde Salta, en sus tres pilares básicos: promoción, desarrollo y formación".Peña resaltó que el Liderar "es un plan que tiene revisión permanente, que en cada reunión del Consejo Asesor previsto por Ley con el sector privado, se analizan los avances y se va mirando qué es lo que va pasando en el en el corto, en el mediano plazo".Y agregó que "se va modificando, lógicamente para llegar a ese objetivo que tenemos, que son llegar a los 3 millones de turistas en 2027".El funcionario subrayó que en la cartera a su cargo vinculan "el dato de los turistas que llegan a la provincia porque es una medida" y al respecto mencionó especialmente el convenio que firmaron con Telecom Argentina que ubica a Salta como "la única provincia que va a tener información con la tecnología que hoy se necesita"."Para no tan solo para saber la cantidad de turistas, de dónde son, de dónde vienen, sino para la toma de decisiones. Hay un montón de información, la promoción, digo antes sabíamos que eran turistas de Buenos Aires, ahora vamos a ver de qué barrio de Buenos Aires, con lo cual nos va a permitir ser muchísimo más eficiente, tener mejor información", detalló.Peña señaló además que desde el 1 de diciembre modificaron el rumbo promocional "en base a un contexto (económico y financiero) que vive hoy Argentina"."Claramente no nos verán este verano en la costa, pero no van a dejar de vernos la semana que viene en Tucumán, en Jujuy y en Santiago del Estero, con mucho marketing digital en los países vecinos de la región, en el norte argentino, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay", indicó.