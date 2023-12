Cornejo: "La retención del 8% para exportaciones vitivinícolas es una medida desfavorable"

Cornejo aseguró que el proyecto tiene aspectos positivos y negativos.

El gobernador aventuró que la retención para el sector vitivinícola sería mayor al 30%.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo,En diálogo con la prensa, el mandatario provincial dijo que en el caso de la producción del vino el porcentaje final era mayor "del 30 y pico por ciento, porque con el vino a granel hay que sacar el corcho, el vidrio, la etiqueta y otros tantos, por lo que ya la retención real no sería del 8%, sino sería del 34 o 35”.Cornejo, que presentó el presidente Javier Milei para su tratamiento en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias.Sobre el proyecto de ley en sí,Agregó que en la iniciativa existen aspectos positivos y negativos. Sobre este último concepto, el mandatario provincial advirtió que"En nuestra Carta Magna provincial hay un artículo que nos da la facultad única a las provincias de conceder licencias petroleras”, apuntó.También dijo queEn otro tramo, Cornejo tambiénal sostener que en el Gobierno “eran muy vivos, daban buenas noticias en la paritaria nacional, pero las pagaba la provincia"."Generaba un piso mínimo de salario que cada vez era más bajo, cada vez era más alto en monto, pero se devaluaba la moneda, entonces acható la pirámide salarial de los docentes”, remarcó.Ante esto, consideró como positivo que esto se cambie pero advirtió que si se hace sin recursos, es negativo., impulsado por el ex ministro de Economía Sergio Massa."Para las provincias que no han recibido transferencias discrecionales de la Nación, es imprescindible que tengamos una compensación sobre la quita de ganancias del 'plan platita' de (Sergio) Massa, sino vamos a estar en problemas todas las que no hemos tenido transferencias”, enfatizó el mandatario.