Empresas de transporte de pasajeros se reúnen con el Gobierno por el tema subsidios

Las empresas de transporte automotor de pasajeros se reunirán este jueves con autoridades del Ministerio de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte con el objetivo de abordar la cuestión de financiamiento del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), señaló el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta),La reunión se da luego de que las empresas de colectivos redujeran en un 32% el nivel de prestación del servicio."En promedio,", dijo Fusaro en declaraciones a La Nación+, en referencia a la reducción del servicio de colectivos en el AMBA.En este sentido, remarcó que "las empresas hacen lo máximo que pueden, pero si les van quitando posibilidades porque les dejan los precios congelados y les aumentan los costos, la reducción va a ser mayor".Además, consideró queRespecto al encuentro de esta tarde con Infraestructura y Transporte, a cargo del ministroy del secretario, respectivamente, Fusaro dijo que desde Aaeta plantean que "hay un marco normativo que se tiene que cumplir" y que la expectativa "es que prime el sentido común y la razonabilidad"., y de ese precio surge un cálculo lógico que mide los costos de la actividad; de acuerdo a eso surgen las tarifas y después el Estado decide cuánto se cubre con boleto y cuánto con tarifa", explicó.Con lo cual, puntualizó Fusaro, "hay que tener una discusión franca y honesta con los precios reales que tiene la economía real hoy en día, que no es el mismo que hace cuatro meses"."Una vez hecho ese cálculo,", contempló.Consultado sobre la postura de los operadores, resaltó: "No queremos subsidio; en todo caso, el Estado puede dárselo a aquellos usuarios que no puedan pagar lo que cuesta el boleto sincerado".Y manifestó la"Hoy tenemos un desfasaje de cuatro meses, producto de la inflación y eso explica la reducción que hay en el servicio", concluyó.