Cámara de Comercio: "Coincidimos con el diagnóstico de que el país necesita cambios profundos"

Mario Grinman manifestó su satisfacción por la desregulación laboral que impulsa el proyecto. /Foto: Victoria Gesualdi.

Las cámaras frigoríficas celebran la normativa sanitaria

Los frigoríficos elogiaron las medidas sanitarias. /Foto: Leo Vaca.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, consideró este jueves que, al tiempo que manifestó su coincidencia de que el país “necesita cambios profundos”.“Es imposible analizar ya 664 artículos pero es un proyecto interesante y ambicioso. Coincidimos con el diagnóstico de que el país necesita cambios profundos y son bienvenidas las desregulaciones de nuestra economía”, manifestó Grinman esta mañana a Radio Continental.“Hay una situación de informalidad muy grande en la Argentina producto de una ley de contrato de trabajo vetusta, diría, de la primera Revolución Industrial. Me parece razonable buscar todos los caminos y herramientas para eliminar la informalidad porque eso permitirá que esta pobre gente que no se encuentra incluida, no tiene jubilaciones y no tiene obra social, pueda ingresar al sistema como corresponde”, señaló.Del mismo modo, valoró que“Nosotros en la Cámara presentamos un proyecto en 2021 que denominamos ´régimen de capitalización para despidos´. La idea es proteger en primera instancia al trabajador para que vaya a cobrar el 100% de lo que le corresponde de manera inmediata”, indicó.Por otra parte, sostuvo que este sistema permitirá proteger al empleador pues, agregó.Por último, señaló que desde la Cámara la idea es que “el ingreso del trabajador sea lo más alto posible para que se vuelque al consumo”.Eso tendría que ir al trabajador. Esperemos que este Gobierno, que está enviando señales importantes, tenga en claro eso también”, concluyó Grinman.destacaron este jueves que la incorporación del capítulo de carnes en el proyecto de "ley ómnibus" enviado al Congreso"Con gran beneplácito, desde ABC, Unica y Fifra, las tres cámaras más representativas de la faena de animales de Argentina, vemos la incorporación de un capítulo de Carnes que pregona una reforma solicitada durante años por el sector", indicaron las cámaras en un comunicado.Agregaron que el proyecto "con poder de control sobre la faena, elaboración y transporte de productos y subproductos bovinos en todo el territorio nacional".El comunicado, que lleva la firma del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica) y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), se refiere a lo establecido en la sección I Carnes, del Capítulo VIII Bioeconomía, en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos."Desde la Ley 3959 en al año 1900 venimos discutiendo las competencias y pocos se ocuparon de ejercerla; las enfermedades no tienen fronteras, por ende, la definición clara, concreta e indubitable, de una autoridad nacional competente y que las provincias puedan concurrir a ejercer el control es la solución institucional definitiva", agregó.Remarcó que; aplaudimos el espíritu de esta normativa que garantizará para los consumidores de todas las provincias y municipios del país el acceso a un alimento seguro, de alta calidad nutricional y con un debido control a cargo de la autoridad sanitaria federal en materia de productos de origen animal"."Nos merecemos, como un país consumidor de proteínas de origen animal, tener aseguradas las garantías de inocuidad y un estándar sanitario de plantas de faena adecuado a condiciones higiénico-sanitarias que garanticen la salud de los consumidores de estos productos", concluyó.