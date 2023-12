Feletti pronostica "equilibrio externo y fiscal sobre un esquema de pauperización"

Roberto Feletti / Foto: Archivo.

El exsecretario de Comercio Interior Roberto Feletti consideró que "es una posibilidad" que el Gobierno de Javier Milei alcance "en otoño" un escenario de "equilibrio externo y fiscal sobre un esquema de pauperización popular", al analizar las medidas económicas presentes en el Decreto 70/2023 y en el proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" enviado ayer al Congreso.



"Puede ser que en el otoño, allá por abril o mayo, siempre y cuando acumulen reservas en el Banco Central (BCRA), con liquidación de cosechas sin sequía, ahorro de divisas por la energía y levantamiento de la producción, se llegue a un proceso de equilibrio externo y fiscal sobre un esquema de pauperización popular inédito", auguró Feletti este mediodía en declaraciones a El Destape Radio.



Consideró esto un "proceso de reestructuración bestial de la Argentina en contra de los trabajadores en general", al aducir que la actual administración apunta a "licuar salarios, jubilaciones; alterar la economía informal; privatizar las empresas públicas; desmontar todas las regulaciones protectivas".



Por ello -insistió- "probablemente hacia el otoño lleguen a un esquema de cierre externo, si es que no se llevan las reservas y las acumulan en el BCRA, y cierre fiscal que fatalmente va a provocar una estabilización por caída del nivel de actividad y un equilibrio macro en la paz de los cementerios", aseveró.



"El punto es si este esquema de revanchismo oligárquico, extremo, es un proceso de reestructuración", contempló el exfuncionario, quien además sostuvo que "va a contramano de la situación internacional".



Consideró que "Argentina está ante una oportunidad histórica de sentar las bases de un modelo de desarrollo inclusivo", debido a "la crisis de hegemonía, la guerra que hay en el mundo, el estancamiento y casi triunfo de Rusia en la guerra de Ucrania frente a la OTAN, lo cual genera una puesta en valor de toda la producción primaria de la Argentina, minerales, energía, agro".



Por último, Feletti afirmó que "en la región este experimento no está porque los modelos son de nacionalismo económico, de estatización de empresas, no de privatización", tras lo cual añadió que "esto va a dejar a los argentinos sin comer debido a que todo se va a pagar a precio internacional".



"La estabilización hacia el otoño va a ser con una caída en la dieta de los argentinos y le va a quitar los dos bienes que los argentinos más o menos pudieron resolver durante mucho tiempo, que es alimentos y energía; va a haber tarifazo y ya hay una escalada de precios incontrolable", concluyó.