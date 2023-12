"No nos van a amedrentar, vamos a seguir a fondo", afirmó Pullaro tras recibir amenazas

Foto: Sebastián Granata

Estamos poniendo todo el empeño en potenciar la producción en #SantaFe. Trabajando en conjunto entre el sector público y privado para brindar herramientas eficientes de capacitación, formación y generación de empleo para los santafesinos.



Junto a los ministros de Educación,… pic.twitter.com/tydkKSsSlW — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) December 28, 2023

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó este jueves en Rosario que no lo van a "amedrentar" y seguirá "a fondo" en la lucha contra el crimen organizado, tras un ataque frustrado por la policía que el miércoles detuvo a delincuentes cuando planeaban balear una institución y dejar un cartel con una amenaza contra su persona."Quiero decirle a estos criminales que no nos van a amedrentar, que vamos a seguir a fondo", enfatizó el gobernador santafesino en un acto oficial., señaló."Hay una decisión muy clara del gobierno de Santa Fe, no vi que a otros funcionarios en 15 días los amenacen por las medidas que se tomaron", señaló y afirmó: "Sabíamos que no iban a ser gratuitas o que no íbamos a tener reacción de los violentos que se creen los dueños de la calle".El miércoles por la tarde, dos personas -uno de ellos menor de edad-, fueron detenidas en Rosario tras tirotearse con policías que realizaban un control de rutina y les secuestraron una nota amenazante dirigida a Pullaro.En ese sentido, el gobernador agradeció a los oficiales y suboficiales que realizaron el control y se enfrentaron con los delincuentes en un tiroteo en el que un policía resultó herido por el roce de una bala y valoró como "muy importante" que vuelvan a realizarse controles de calle para la identificación de personas en Rosario, porque "hacía años no se realizaban".A su vez, dijo: "Lamento profundamente por lo que le hago pasar a mi familia que se han quedado encerrados los últimos 20 días porque no corresponde llevar una custodia sobre cada uno"."Me duele eso", admitió Pullaro, aunque enfatizó: "En lo personal no vamos a frenar, vamos a seguir adelante"."Tenemos la determinación de que esto cambie y para eso los vamos a enfrentar y perseguir", finalizó.El gobernador hizo esas declaraciones este jueves al recorrer el predio dede la ciudad de Rosario creado en 2016 para secuestrar los bienes de organizaciones delictivas que luego son subastados para generar fondos para las víctimas y la lucha contra la delincuencia.Desde el depósito de la Agencia ubicado en el Parque Industrial de Alvear, Pullaro apuntó: "Queríamos que toda la población vea el lugar en total abandono, lo que demuestra el miedo y el terror que tenía el gobierno (provincial) anterior a la lucha contra el narcotráfico"."Este lugar es emblemático para la lucha contra los que generan terror, miedo y muerte en la ciudad de Rosario, en donde se les saca lo más preciado que tiene que son los bienes y que se hayan dejado echar a perder no nos parecía menor, por eso queríamos que se pueda ver el estado de abandono", finalizó.