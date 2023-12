Nutrición y cuidados esenciales durante el verano

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Receta de una bebida de rehidratación casera

Cuidados especiales para los grupos vulnerables

El verano, con sus altas temperaturas y clima sofocante, demanda una adaptación no solo en nuestra vestimenta y actividades diarias, sino también en nuestra alimentación y cuidado de la salud. Una correcta nutrición en esta temporada no solo implica mantenerse hidratado, sino también consumir alimentos adecuados que ayuden a enfrentar los desafíos que el calor trae consigo.La sudoración incrementada puede llevar a la pérdida de agua y minerales vitales. Por ello, es fundamental mantener un equilibrio hídrico adecuado mediante la ingesta de líquidos, preferiblemente agua, y el consumo de, como sandía, melón, naranja, pepino y lechuga. Además, se recomienda, ya que pueden deshidratar el cuerpo.El cuerpo humano está compuesto principalmente de agua, lo que subraya la importancia vital de mantener un equilibrio hídrico adecuado.En los meses de verano, cuando se aumenta la pérdida de líquidos a través de la sudoración, es crucial compensar esta pérdida con una adecuada ingesta de líquidos y electrolitos. Por ello,Lasactualmente cuentan con muchas sustancias innecesarias o hasta dañinas para la salud como el jarabe de maíz de alta fructosa o colorantes que podrían evitarse. Lo más recomendable es preparar una bebida casera en casos de sudoración extrema.1 litro de agua (hervida y enfriada)2-3 cucharadas de azúcar (preferiblemente azúcar de coco o miel)1/4 cucharadita de sal (preferiblemente sal marina o rosa)Jugo de 1 limón o lima (opcional)1 pizca de bicarbonato de sodio (opcional)En una jarra, mezcla el agua con el azúcar y la sal. Remueve bien para que se disuelvan por completo.Si lo deseas, exprime el jugo de limón o lima en la mezcla para aportar sabor y un extra de vitamina C.Opcionalmente, puedes agregar una pizca de bicarbonato de sodio para ayudar a equilibrar los electrolitos.beber esta solución de rehidratación casera a lo largo del día en pequeños sorbos. No es recomendable tomar grandes cantidades de una sola vez, ya que puede causar malestar estomacal.Esta bebida es una. Sin embargo, si experimentas deshidratación severa o prolongada, es importante buscar atención médica adecuada de inmediato.Se sugiere optar por comidas frescas, como ensaladas con verduras crudas y proteínas magras como pescado o pollo. Evitar alimentos fritos o muy grasos ayudará a mantener una digestión más rápida y a reducir la carga sobre el sistema digestivo.Es importante prestar especial atención a losgrupos vulnerables como los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos durante los días calurosos., tienen una mayor susceptibilidad a la deshidratación. Asegurar una adecuada hidratación con leche materna o agua, y ofrecerles alimentos frescos y ricos en agua como frutas y vegetales, son acciones fundamentales.Lostambién requieren cuidados especiales. Su percepción disminuida de la sed y su tendencia a presentar problemas de salud relacionados con la deshidratación los hacen más susceptibles a golpes de calor y desequilibrios hídricos. Es crucial asegurar que consuman suficientes líquidos y alimentos hidratantes, y que eviten la exposición prolongada al sol.Losincluyen mareos, debilidad, confusión, náuseas y fiebre alta. Para prevenirlos, es necesario mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, buscar la sombra y usar ropa ligera y fresca.En conclusión, una alimentación adecuada y la correcta hidratación son fundamentales para enfrentar el verano. Cuidar especialmente a los grupos más vulnerables, y estar alerta a los síntomas de golpe de calor, son pasos esenciales para mantenerse saludable y disfrutar plenamente de esta temporada.