Para Redrado, al DNU y la ley "les falta un horizonte de desarrollo y crecimiento"

Foto Archivo: Enrique Cabrera.

“Hay que ver qué pasa con el apoyo de la gente a todo este proceso. El presidente evidentemente juega con el apoyo de la gente y en los próximos meses plantea un cimbronazo complicado al bolsillo de los argentinos” Martín Redrado

“Ahora viene la legitimidad en el ejercicio, generar resultados y mostrar, por lo menos, en marzo o abril que el tipo de cambio y la inflación no se escapa, más allá de que los diputados y senadores discutan el DNU o la ley ómnibus” Martín Redrado

El economistaafirmó que al DNU 70/2023 y la ley enviada por el Gobierno al Congreso les falta “un horizonte muy claro de desarrollo y crecimiento”, y reclamó un plan de estabilización de la economía.“Es necesario un programa de estabilización y crecimiento. Estabilización significa quey que el ordenamiento de las cuentas públicas no sea un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar el crecimiento económico. En toda esta batería de medidas o mega decretos o leyes ómnibus, les falta un horizonte muy claro que es”, manifestó este jueves en diálogo con CNN Radio.En ese sentido, consideró que “falta el camino hacia el desarrollo” a través de, por ejemplo, “leyes simples” que estimulen las inversiones en energía y minería.Citó como ejemplo la necesidad de unaSeñaló que, de esta forma, logrando “mayorías especiales” en determinadas leyes, se podría dar “previsibilidad”, por ejemplo, a los inversores.Para el analista y expresidente del Banco Central,“Hay que poner el foco. Como el famoso dicho, el que mucho abarca, poco aprieta”, señaló, y reclamó dividir los paquetes de leyes.“Está muy bueno plantear cambios, cambios en las leyes electorales, eliminar abogados para divorcios ¿Pero”, opinó Redrado.Enfatizó que “no está claro el camino porque hubo una dispersión de esfuerzos”, y agregó: “A mí me gustaría que nos focalicemos en cuáles son los motores de crecimiento que nos van a traer dólares genuinos porque la política económica, en definitiva, lo que debe generar es más y mejor empleo, y más dólares para la Argentina que nos saquen de este atolladero”.Respecto de la privatización de 41 empresas públicas planteada en la ley enviada al Congreso , Redrado consideró que, empresa que –señaló- “muestra la capacidad de los profesionales y los científicos argentinos”.“Argentina tiene también capacidad de hacer, tenemos una empresa comoque muestra lo mejor de los científicos argentinos”, señaló.Respecto de las demás firmas, indicó que “primero hay que ordenarlas” para que vayan al “déficit cero”.“Algunas empresas podrán privatizarse en el corto plazo. A mí me gusta más que haya acciones en todo el mercado, que haya una dispersión del poder accionario. Pero”, manifestó.Sobre el panorama económico, evaluó que el gobierno de Javier Milei “va a tener que mostrar resultados, sobre todo en corto plazo en materia de inflación”.“Hay que ver qué pasa con el apoyo de la gente a todo este proceso.”, añadió.Alertó, en ese marco, que“Un plan de estabilización significa mostrar cuánto se va a gastar, cuánto se va a recaudar, cuánto se va a emitir y cómo se va financiar. Todo dentro de un programa convergente. Eso no está sobre la cancha y eso es lo que no genera un ancla”, indicó, y consideró que es “difícil” que mantenga una “tasa de devaluación del 2% mensual del tipo de cambio oficial” con una “Inflación del 30% mensual”.“Ahora viene la legitimidad en el ejercicio, generar resultados y mostrar, por lo menos, en marzo o abril que el tipo de cambio y la inflación no se escapa, más allá de que los diputados y senadores discutan el DNU o la ley ómnibus”, concluyó Redrado.