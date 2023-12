El Senasa publicó el calendario oficial 2023-2024 para la cosecha de peras y manzanas

Nuevo calendario oficial de cosecha para las distintas variedades de manzanas y peras.

No deberían comercializarse frutos cosechados en forma prematura, es decir antes de alcanzar la madurez fisiológica, ya que no llegan a madurar correctamente

Definir las fechas implica que la fruta no se puede cosechar antes del día establecido, según normativa del Senasa, con el objetivo de proteger al consumidor

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó elpara las distintas variedades de manzanas y peras del año agrícola 2023-2024.Según la información oficial, la cosecha de "pera William's iniciará el 11 de enero en el Valle Medio y Río Colorado y el 12 en la zona del Alto Valle de Río Negro.A su vez, la "manzana Gala" será la primera variedad en abrir la temporada que iniciará el 23 de enero en toda la región.Los eventuales adelantos de cosecha, que evalúa la madurez de las frutas, luego de ser presentados al Senasa para que autorice el adelanto, respecto del calendario.Las fechas indicadas son orientativas a fin de que la persona que produce pueda iniciar la cosecha.Por su parte, el subsecretario de Fruticultura Pablo de Azevedo, junto con el equipo de ingenieros agrónomos de la Secretaría de Fruticultura provincial, se reunió con técnicos del área pos cosecha de la Estación Experimental INTA Alto Valle, con el fin de proyectar el Programa Regional de Madurez.En ese marco se informó que el programa es una herramienta para que productores, técnicos y empresarios, junto con representantes del sector público,para cada variedad.Definir las fechas implica que la fruta no se puede cosechar antes del día establecido, según normativa del Senasa, con el objetivo de proteger al consumidor."Porque evita la compra de productos que no presenten la madurez necesaria para su consumo y brinda un respaldo de calidad de la fruta argentina en los mercados del mundo", se aclaró.La información oficial amplió que los análisis se realizan en el laboratorio de la Estación Experimental INTA Alto Valle (EEIA), donde acercan las diferentes muestras tomadas por los técnicos de la Secretaría de Fruticultura rionegrina.La cosecha oportuna, el manejo adecuado del empaque y de la conservación pos cosecha son claves para garantizar una calidad de la fruta reconocida en el país y el mundo.No deberían comercializarse frutos cosechados en forma prematura, es decir antes de alcanzar la madurez fisiológica, ya que no llegan a madurar correctamente y no desarrollan las características apropiadas para su consumo.A lo largo de los añosde todos los sectores, que se tradujo en reconocimiento y respeto por las fechas de cosecha establecidas en el programa, siendo casi inexistentes las infracciones cometidas sobre la obligación.El Programa Regional de Madurez se implementó en 1993 por demanda del sector frutícola regional y, desde entonces, funciona para adecuar las fechas de inicio de cosecha a las condiciones particulares de cada temporada, cumpliendo con el estado de madurez mínimo requerido para garantizar la calidad pos cosecha de las principales variedades de peras y manzanas."Cada semana se realizan una serie de muestreos a cargo de los técnicos de la Secretaria de Fruticultura, de las Agencias de Extensión del INTA y las empresas empacadoras", explicó Azevedo."El índice de madurez de los frutos se determina en el laboratorio de poscosecha del INTA", concluyó.