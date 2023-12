Máximo Kirchner: el Gobierno busca "atorar" al Congreso con el DNU y Ley ómnibus

Diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner. Foto: Pepe Mateos.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP)en el Congreso nacional con el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el envió del proyecto de Ley ómnibus para que "terminen pasando muchas de las cosas" que figuran en esas iniciativas."El Presidente (Javier Milei) utiliza una herramienta que tiene a su disposición como es la firma de un DNU. Acá el problema es como se utiliza esa facultad. Creo que con esa norma y el envío al Congreso de la ley ómnibus, se está buscando atorar una discusión en el Congreso para que muchas cosa terminen por pasar", señaló Máximo Kirchner en declaraciones a El Destape Radio.Para el titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el contenido de esas dos iniciativas "es agresivo para con la gente y lodispuesto por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich."Lo que se debe resolver es el problema de ingresos que tienen los argentinos. La mirada institucional de Argentina no es una vestimenta de ocasión que uno puede decir cuando se la pone o no. Acá hay una fabula que sostiene que las ideas que se quieren aplicar desde el Gobierno no funcionan porque los trabajadores no están de acuerdo. Pero el verdadero problema es que son iniciativas que han fracasado en Argentina", enfatizó.El legislador nacional observó queque no se verifican en el discurso que pretende hacer circular el Gobierno ante la sociedad."En octubre del año pasado hicimos un acto con gran parte del movimiento obrero organizado y planteamos que había en marcha tres proyectos sobre flexibilizaciones. Uno laboral, uno ambiental y otro impositivo. Estos elementos se pueden encontrar tanto en el DNU como dentro de la Ley ómnibus", concluyó.