Para los teatristas independientes, el proyecto del Ejecutivo es un "avance autoritario"

Desde la Asociación Argentina de Teatro Independiente criticaron la ley enviada al congreso.

"Tanto el INT como la Ley Nacional del Teatro (24.800) fueron fruto de la lucha histórica de teatristas".

Desde la(ARTEI)y "una afrenta a la cultura", al proyecto de "Ley Ómnibus" enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional que, entre otras cosas, pretende derogar la Ley Nacional del Teatro y forzar el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT)."Tanto el INT como lde teatristas que pelearon por esas conquistas", destacaron en un comunicado que lleva por título "No al cierre del INT, no a la derogación de la Ley Nacional de teatro".El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que también incluye una fuerte reducción del financiamiento a las políticas de fomento al cine y una modificación del sistema de asignación de recursos del Instituto Nacional de la Música, postula la derogación de la Ley 24.800, de 1997, que regula la actividad teatral y garantiza "el apoyo del Estado".La norma, de fomento y financiamiento de la actividad teatral con fondos del área de Cultura, creó el Instituto Nacional del Teatro, que desaparece en el nuevo texto postulado.De acuerdo con el proyecto a debatirse,, presupuestarios y materiales con motivo".En ese sentido, desde ARTEI destacaron que derogar la ley y forzar el cierre del INT es "afrenta a la cultura y al trabajo de toda la comunidad teatral que por décadas se desarrolló alrededor de esta política de Estado que atravesó los más diversos gobiernos"."Los legisladores y legisladores que aprueben esta afrenta", agregaron."Desde nuestro lugar -concluyeron- sumaremos fuerzas y estrategias con todos los sectores afectados por este Proyecto de Ley para que no se concrete este avance autoritario".